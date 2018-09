ELISA ISOARDI | DEDICA D' AMORE A MATTEO SALVINI Ammira il mio lavoro e il mio

ELISA ISOARDI e l’ammissione di Salvini : “Non avrebbe potuto dirmi cosa più bella” : Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini: le ultime dichiarazioni sul fidanzato Elisa Isoardi è molto innamorata di Matteo Salvini. Che, nonostante i numerosi impegni da Vicepremier e Ministro dell’Interno, riesce sempre a supportarla e sostenerla. Soprattutto in questo periodo importante, durante il quale la conduttrice piemontese ha preso le redini de La […] L'articolo Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini: ...

ELISA ISOARDI - agguato in regia. 'Minuto di silenzio per Genova' - poi... Cosa va in onda a La prova del cuoco : agguato Rai a Elisa Isoardi . La conduttrice della prova del cuoco venerdì mattina alle 11.36 annuncia il minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova di un mese ...

Marco Liorni a La Prova del Cuoco : ELISA ISOARDI sul podio : La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi ospita Marco Liorni Sabato 15 settembre alle 15.30 Marco Liorni torna su Rai1 con Italia Sì. Uno show tutto nuovo con protagoniste storie di persone comuni, pronte a condividere con il pubblico la propria vita. Saranno tante le emozioni, i problemi da risolvere e le soluzioni. Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi, in arte Platinette, affiancheranno Marco Liorni in questa nuova avventura. Ospite a ...

“È tutto vero”. ELISA ISOARDI - non poteva andare peggio : batosta tremenda : Oh-oh Elisa Isoardi, che brutta notizia! E non è una voce, questa. È tutto vero perché scritto nero su bianco. Abbiamo visto tutti il suo debutto a La Prova del cuoco, la trasmissione condotta per diciotto anni da Antonella Clerici che quest’anno è passata nelle mani della presentatrice e compagna di Matteo Salvini. La nuova stagione, rinnovata nei contenuti e nel cast, è partita da pochissimi giorni ed Elisa, emozionatissima nella ...

ELISA ISOARDI - IMBARAZZO A LA PROVA DEL CUOCO/ Video - critiche dal pubblico : ecco due "punti deboli" : ELISA ISOARDI commette la prima gaffe a La PROVA del CUOCO con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:20:00 GMT)

ELISA ISOARDI - imbarazzo a La prova del cuoco/ Video : annuncia Amadeus - ma in studio non arriva nessuno e... : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:40:00 GMT)

ELISA ISOARDI e la gelosia di Salvini a La prova del cuoco/ Video : colpa di Amadeus? "Se ho 3 minuti - la..." : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:30:00 GMT)

ELISA ISOARDI - La prova del cuoco / Video : "sedotta e abbandonata da Amadeus - forse non ha..." : Elisa Isoardi è stata protagonista di un siparietto inatteso durante la chiamata del suo ospite Amadeus a La prova del cuoco. Il conduttore non si è presentato in studio...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:17:00 GMT)

ELISA ISOARDI - imbarazzo alla Prova del cuoco : invita in diretta Amadeus - ma... Impensabile fuoriprogramma : Disastro in diretta per Elisa Isoardi . La neo-conduttrice della Prova del cuoco su Raiuno chiama in studio Amadeus , ma il collega stranamente non arriva. Dopo qualche secondo, eccolo trafelato ...

La prova del cuoco - nonostante l’impegno di ELISA ISOARDI gli ascolti calano : Elisa Isoardi, si vede, ci mette tanto impegno. Il clima a La prova del cuoco sembra migliorato rispetto alla prima puntata, nonostante il programma sia partito sotto una cattiva stella. Eppure il pubblico scappa dal programma del mezzogiorno: al terzo giorno di rilevazione Auditel, già 300mila spettatori (pari a quasi due punti di share) hanno cambiato canale e scelto altro. Se gli ascolti del debutto (1.611.000 spettatori con il 15.95% di ...

Prova del cuoco : ELISA ISOARDI chiama Amadeus - ma lui è.. : Gli ascolti fermi intorno al 10% non stanno premiando 'La Prova del cuoco' condotta da Elisa Isoardi. La conduttrice aveva iniziato per sottrazione, ma con il passare dei giorni va per addizione. Urla,...

Gaffe di Amadeus a La Prova del Cuoco - ELISA ISOARDI lo presenta ma lui non entra : ecco il motivo : FUNWEEK.IT - Anche Elisa Isoardi - oramai è appurato - non è immune dall'imbarazzo che spesso provoca il bello della diretta. Nella puntata del 12 settembre de La Prova del Cuoco, la conduttrice ...

ELISA ISOARDI lo annuncia - ma Amadeus non entra in studio : 'Io - sedotta e abbandonata' : Anche Elisa Isoardi - ormai è appurato - non è immune dall'imbarazzo che spesso provoca il bello della diretta. Nella puntata del 12 settembre de La prova del Cuoco, la conduttrice piemontese è ...

ELISA ISOARDI - LA PROVA DEL CUOCO / Video - chiama l'ospite Amadeus ma lui non arriva : è in bagno! : ELISA ISOARDI è stata protagonista di un siparietto inatteso durante la chiamata del suo ospite Amadeus a La PROVA del CUOCO. Il conduttore non si è presentato in studio...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:25:00 GMT)