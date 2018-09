Pensioni | la Quota 100 di Salvini costa circa 13 miliardi | al lavoro anche sulla flat tax

Pensioni Quota 100 : ipotesi a 62 anni e 38 di contributi dal 2019 - poi l'età scende a 60 : In pensione anticipata a 62 anni con la quota 100 per poi abbassare, progressivamente, l'eta' di uscita e arrivare alla quota perfetta, quella dei 60 anni, entro il 2021. E' questa l'intenzione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadita anche nella puntata di ieri di Porta a Porta, per smontare definitivamente la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. E le novita' non si fermerebbero alla sola quota 100: infatti, il leader della Lega ...

Riforma Pensioni - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...

Pensioni - Lega vuole Quota100 a 62 anni : allo studio i 41 e 6 mesi ma non subito : Le ultime notizie sul tema Pensioni di oggi, mercoledì 12 settembre, riguardano l'intervento del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, nella trasmissione Rai 'Porta a Porta': il vicepremier, tra i vari argomenti, ha parlato di Quota 100, sottolineando come i tecnici stiamo ancora lavorando sui dettagli che andranno a caratterizzare la nuova misura di anticipo Pensionistico. Salvini, però, ha fatto presente come il paletto dei 64 anni sia ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 a 62 anni aiuta mezzo milione di italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni aiuta mezzo milione di italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 settembre(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:07:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Via dal lavoro a 60 anni - l'idea della Lega per il 2021 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100. Le ultime notizie parlano del progetto della Lega per il 2021. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:57:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 a 62 anni - Boccia valuta l'ipotesi di Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, Boccia valuta l'ipotesi di Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Pensioni - qual è il problema con l'ultima versione della Quota 100 : Salvini rilancia l'idea di una soglia sostanzialmente senza vincoli per superare la legge Fornero. Ma si può fare?

SALVINI - “QUOTA 100 CON 62 ANNI”/ Pensioni - la proposta della Lega ‘corregge’ Brambilla : i costi : SALVINI “Pensioni a quota 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Pensioni - Matteo Salvini : “Quota 100 con massimo 62 anni di età : Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a… L'articolo Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età proviene da Essere-Informati.it.

Salvini - Quota 100 : “Pensioni a 62 anni”/ “20 miliardi da pace fiscale” : Boccia - “valuteremo la proposta” : Salvini “pensioni a Quota 100 e al massimo a 62 anni”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Di Maio come Poletti - l'accusa al ministro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Di Maio come Poletti, l'accusa al ministro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:59:00 GMT)

Pensioni - Salvini : "Sì a Quota 100 a 62 anni" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini inaugura la nuova stagione di Porta A Porta, in partenza stasera su RaiUno, con un'intervista fiume in cui vengono toccati decine di argomenti, tutti legati al futuro operato del governo di Giuseppe Conte.I lavori del Parlamento sono iniziati e se il periodo estivo è servito per fare o ribadire promesse, ora è ufficialmente partito il momento di iniziare a mantenerle. Tra queste c'è anche la revisione ...

Pensioni - Salvini rilancia : “Quota 100 con 62 anni di età” : Resta ancorato al suo punto Matteo Salvini: la Fornero deve essere smantellata, proprio a partire dall’introduzione della Quota 100. Cambiano però le sue richieste in merito. Per il ministro dell’Interno è possibile e doveroso abbassare l’età anagrafica per accedere a questa misura si pensionamento anticipato a 62 anni e non 64 anni. La gradualità delle riforme annunciata dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, deve quindi fare i conti con le ...

SALVINI - Pensioni : QUOTA 100 A 62 ANNI/ Ultime notizie - la Lega “Non accettiamo compromessi al ribasso” : SALVINI “PENSIONI a QUOTA 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi". Un messaggio subito agli italiani. E’ questa la missione del ministro dell’interno, Matteo SALVINI, e della Lega, in vista della prima manovra finanziaria del nuovo governo giallo-verde. Obiettivo, modificare la tanto agognata legge Fornero, ...