La Grecia esce da 9 anni di supervisione internazionale

UE - Grecia fuori dalla crisi : dopo 8 anni - esce dal programma di aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo [VIDEO], ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la ...