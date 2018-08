Milan | Scaroni | ' Contenti per gli 8 acquisti Mercato concluso'

Milan - il presidente Scaroni soddisfatto : “squadra più forte - passo avanti verso il ritorno!” : Milan, il presidente Scaroni ha parlato del calciomercato rossonero condotto alla grande da Leonardo e Paolo Maldini in queste settimane Il presidente del Milan Paolo Scaroni, parlando in conferenza stampa, ha definito chiuso il mercato rossonero. Il presidente inoltre, ha esaltato le mosse del duo Leonardo-Maldini, ritenendo la rosa più forte di quella della passata stagione: “Lo possiamo considerare chiuso ufficialmente. Nelle prossime ...

Scaroni : Il mercato del Milan è chiuso : MilanO - ' Possiamo considerare il mercato chiuso ufficialmente. Non facciamo nulla nelle prossime 5 ore, rislassatevi '. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni , in occasione della conferenza stampa ...

Milan - parla Scaroni : “i giocatori vincono le partite - le società vincono i campionati” e sullo stadio… : Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha affrontato diversi argomenti legati ai rossoneri e non solo, con un occhio al nuovo stadio… Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Stampa’, nella quale ha affrontato diversi argomenti calcistici, italiani e non. L’inizio di Scaroni è sul calcio italiano: “Non vinciamo una Champions dal 2010 e quest’anno abbiamo toccato il fondo con la Nazionale ...

Milan - il presidente Scaroni svela : “il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

Milan - Scaroni : “Il nuovo AD? Decideremo con calma - dopo le vacanze” : "Dell'amministratore delegato parleremo dopo le vacanze": il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha confermato che non è imminente la nomina del nuovo manager. L'articolo Milan, Scaroni: “Il nuovo AD? Decideremo con calma, dopo le vacanze” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gordon Singer atterra a Milanello/ Accolto da Scaroni e Leonardo : incontrerà mister Gattuso : Milan, Gordon Singer atterra a Milanello: il figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott, incontrerà mister Gennaro Gattuso questa sera, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Scaroni : “con Maldini per tornare al grande Milan” : “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. E’ stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo”. Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commenta il ritorno nel club rossonero di Maldini, cui è stato affidato l’incarico di direttore dello sviluppo strategico nell’area ...

Scaroni : Higuain fondamentale nel Milan : ANSA, - MilanO, 3 AGO - "Avere una star come Higuain con noi è un passo fondamentale del nostro percorso. Sono sicuro che farà benissimo". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dà il benvenuto all'...

Milan - arriva Gordon Singer : incontro con Scaroni - la situazione : Si decide il futuro del Milan, i rossoneri pensano al mercato ed alla maxi-operazione con la Juventus ma a tenere banco sono anche le situazioni dirigenziali. Gordon Singer sarà a Milano nel corso della prossima settimana, secondo il ‘Corriere della Sera’ vertice con il presidente Paolo Scaroni e il capo dell’area tecnica Leonardo per gettare le basi di un progetto a medio-lungo termine. Come amministratore delegato ha ...

