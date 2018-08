Europa League | le quote per la qualificazione dell’Atalanta

Europa League - preliminari infiniti per l'Atalanta : archiviato l'Hapoel Haifa - ora i playoff : Non servono salti mortali all' Atalanta, che gestisce senza patemi l' impegno contro l' Hapoel Haifa: al Mapei finisce 2-0, a segno Zapata e Cornelius,, risultato sufficiente dopo il 4-1 maturato in ...

Europa League - l'ultimo ostacolo per l'Atalanta è il Copenaghen : chi sono e come giocano : "Andreas, ma loro… come giocano?". Bisbigliato all'orecchio. O magari chiesto con un blocco note in mano. Perché sé è vero che per Gasperini il primo obiettivo della stagione è l'Europa, allora i ...

Europa League - terzo turno preliminare : Copenaghen avanti - sarà l'avversario dell'Atalanta. Zenit e Siviglia esagerati : Sulla strada dei bergamaschi i danesi, che hanno battuto 2-1 il Cska Sofia anche al ritorno. Otto gol del russi alla Dinamo Minsk, cinque degli spagnoli allo Zalgiris

Risultati Europa League - Zenit pazzesco : vince 8-1 dopo i supplementari - goleada anche del Siviglia : Risultati Europa League – Si è giocata una giornata molto importante valida per l’Europa League, controlla l’Atalanta che si ripete anche al ritorno davanti al pubblico amico e supera il turno. Incredibile Zenit che rimonta il 4-0 dell’andata, 8-1 il risultato dopo i tempi supplementari, beffa per la Dinamo Minsk. Tutto facile per il Siviglia che domina contro lo Zalgiris, basta il pareggio al Lipsia per superare il ...

Europa League - Atalanta-Hapoel 2-0 : gol di Duvan Zapata e Cornelius : Non è stata molto di più di un'amichevole, che Duvan Zapata e Cornelius risolvono per certificare l'accesso dell'Atalanta ai playoff di Europa League, dove troverà il Copenaghen. Il 4-1 dell'andata a ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Atalanta-Hapoel Haifa 2-0. Tra la Dea a la fase a gironi resta solo il Copenhagen : L’Atalanta si impone 2-0 a Reggio Emilia sulla squadra israeliana dell’Hapoel Haifa, bissando il 4-1 dell’andata, ed ora si trova a 180′ dalla fase a gironi di Europa League: tra la Dea e la seconda competizione europea per club ci sono soltanto i danesi del Copenhagen, che hanno eliminato i bulgari del CSKA Sofia. Andata il 23 ancora a Reggio Emilia, ritorno il 30 in Danimarca. Dopo la larga vittoria dell’andata il ...

