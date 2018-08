Gli ospedali sono in crisi | ma 900 neo-dottori restano fuori

Barelle anti-ingorgo in arrivo neGli ospedali di Napoli per liberare il 118 : Ingorghi in pronto soccorso, consegnate ieri le nuove Barelle - del tutto identiche a quelle montate sulle ambulanze del 118 agli ospedali della Asl Napoli 1 dotati di emergency. Analoghe autolettighe ...

Meteo : dagli autisti dei pullman in gonna ai 40°C deGli ospedali - ecco 7 cose che dimostrano il caldo che sta soffocando l’Europa : Gran parte d’Europa è nella morsa di una forte ondata di caldo. Dalle renne in spiaggia in Finlandia, agli autisti dei pullman in Belgio, agli ospedali, ecco 7 cose che dimostrano il super caldo nel Vecchio Continente. 1. l’Europa meridionale è bollente Spagna, Portogallo e Francia meridionale stanno affrontando temperature record. Il Portogallo ha superato i 45°C in questi giorni e il weekend si preannuncia ancora più incandescente, con alcuni ...

Caldo Genova : 4 codici rossi neGli ospedali : Sono stati 4 finora i codici rossi per Caldo negli ospedali di Genova. Lo riferisce Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento ligure per la prevenzione dei danni da ondate di calore. Da oggi è scattato il bollino rosso per la città e sarà in vigore almeno sino a giovedì, stando al bollettino emesso dal Ministero della Salute. Secondo Palummeri i “veri dati dei malori dal Caldo li avremo tra 24-48 ore”. Nel capoluogo ...

Tra malasanità e speranza - l'odissea di una paziente tra Gli ospedali molisani e di fuori regione : La donna ha inviato una lettera agli organi di informazione per raccontare la sua storia e ringraziare i medici Cristiana D'Ambrosio e Marco Scarci per essersi prodigati per salvarle la vita ISERNIA. ...

Gli infermieri di Città della Salute chiedono parcheggi gratuiti in zona ospedali : Il NurSind propone invece che ' i parcheggi Gtt limitrofi all'area ospedaliera della Città della Salute e della Scienza vengano resi accessibili gratuitamente agli infermieri cosi come ai pazienti ...

L'albero della gratitudine neGli ospedali italiani : i messaggi lasciati nelle bacheche dai pazienti e dai loro familiari. Una catena d'amore - ... : ... da questa naturale catena dell'aiuto, che infiamma i cuori, accende il sentimento, un'abitudine d'amore che sta crescendo negli ospedali italiani e che ci consegna l'altro volto della cronaca. Il ...

Un concorso di idee per “Curare lo Spirito” neGli ospedali della ASL Roma 1 : Roma – Pubblicato il bando della ASL Roma 1 in partnership con il Tavolo Interreligioso di Roma e con la collaborazione dell’ordine degli Architetti di Roma e Provincia per l’ideazione di uno spazio di meditazione, silenzio e preghiera aperto a tutte le fedi all’interno dell’ospedale San Filippo Neri e Santo Spirito. Valutare le migliori proposte progettuali per realizzare uno spazio in cui pregare e raccogliersi in silenzio. Questa la ...

La drammatica estate neGli ospedali italiani - ogni giorno migliaia di interventi rinviati per mancanza di personale : Si preannuncia drammaticamente bollente l'estate negli ospedali italiani. Le strutture dello Stivale sono quasi tutte al collasso, e rischiano di non poter garantire i servizi minimi. Stando a quanto ...

La fuga dalla Siria verso Gli ospedali del "nemico" : L'urlo del vento non è il solito, sulle alture del Golan. Parla di dolore e proviene dalle tende di tutti i colori raggruppate dove ci sia un filo di ombra a pochi metri dal confine di filo d'acciaio. Siamo vicino ai villaggi di Bir Ajam e al Briqa, ma potremmo essere ovunque sul confine guardato a vista dai soldati di Israele. L'armistizio con la Siria del 1974 prevede una breve area vuota. Subito oltre, stanno arrivando decine di migliaia di ...

Chiusura punti di primo intervento deGli ospedali di Venafro e Larino. Scarabeo : Inutile sparare nel mucchio! : I conti non tornano e ad avvalorarlo sono le dichiarazioni di una parte della politica regionale, che fanno emergere la necessità di dover dare seguito alle disposizioni contenute in tale emendamento ...

Quante sono le apparecchiature mediche neGli ospedali italiani troppo vecchie? : In ambito sanitario il nuovo governo giallo-verde dovrebbe inserire l'ammodernamento delle tecnologie e degli strumenti di diagnostica in cima alla sua agenda. È quanto afferma Antonio Spera, ...

Allarme vacanze - Gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, per l’abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “Allarme vacanze” quello lanciato dai medici di medicina generale della Fimmg Napoli, preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...

Napoli - organici ospedalieri all'osso : attesa record per Gli interventi : 'Vorrei ma non posso perché siamo ridotti all'osso'. Torna a risuonare, tra dirigenti medici, corsie ospedaliere e direzioni sanitarie, lo slogan coniato a dicembre dai camici bianchi che denunciarono ...

I numeri sulle aggressioni a medici neGli ospedali mettono paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i ...