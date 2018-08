È morto a 74 anni Cesare De Michelis | presidente della casa editrice Marsilio

Cesare De Michelis - morto il presidente della Marsilio Editori/ Ultime notizie : scomparso all’età di 74 anni : Cesare De Michelis, morto il presidente della Marsilio Editori. Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni a Cortina d'Ampezzo: avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:32:00 GMT)

E' morto a soli 36 anni Jarrod Lyle - sconfitto dalla leucemia : Roma, 9 ago., askanews, - E' morto, a soli 36 anni, Jarrod Lyle, golfista australiano stroncato da una leucemia mieloide. Male che aveva sconfitto già in due occasioni, nel '98 e nel 2012. Lyle aveva ...

Ma il fax non era morto cinque anni fa? Chi lo usa ancora e dove in Italia : Ufficialmente è "morto" il 9 agosto del 2013 con la conversione del 'Decreto fare' ma in realtà ancora sopravvive in alcune realtà. È il fax, nella sua versione "moderna" nato nel 1924 ma "esploso" negli anni 80 prima di essere superato dallo sviluppo di internet. La Pubblica Amministrazione ha escluso "la trasmissione di documenti" con questo ...

Trovato morto nella stessa casa in cui aveva ucciso il nipotino 30 anni prima : è giallo : David Gaut aveva 21 anni quando nel 1985 torturò e uccise Chi Ming Shek, figlio di 17 mesi dell'allora convivente, a Caerphilly. Condannato all'ergastolo, era stato rilasciato lo scorso anno: è stato Trovato morto nei giorni scorsi. Arrestate tre persone.Continua a leggere

morto Gustavo Giagnoni a 85 anni : Giagnoni fu un'icona del mondo granata, 'l'allenatore con il ciolbacco' e del 'tremendismo' che nel 1971-72 sfiorò lo scudetto a un solo punto dalla Juventus, con grandi polemiche. Una stagione, la ...

Truffa Palermo : la storia di Hadry morto a 23 anni con le ossa spezzate è il caso zero. Gli inquirenti : "Circa 20 le vittime" : Della sua morte non si era accorto nessuno: sembrava un incidente stradale come tanti, avvenuto in una strada della periferia di Palermo, il 10 gennaio 2017. E invece dietro alla morte di Hadry Yakoub, un ragazzo tunisino di soli 23 anni, c'è una storia di violenza, Truffa e povertà. Il ragazzo non era stato investito: un'organizzazione criminale che si approfittava delle condizioni di indigenza o di difficoltà psichica di ...

E' morto a 85 anni Gustavo Giagnoni - allenatore celebre per il suo colbacco : Giagnoni fu un'icona del mondo granata, "l'allenatore con il ciolbacco" e del "tremendismo" che nel 1971-72 sfiorò lo scudetto a un solo punto dalla Juventus, con grandi polemiche. Una stagione, la ...

Atletica - è morto il keniano Bett - 3 anni fa campione del mondo nei 400 ostacoli : ROMA - Nicholas Bett , campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante delle forze dell'...

Atletica - è morto il keniano Bett : 3 anni fa campione del mondo nei 400 ostacoli : ROMA - Nicholas Bett , campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante delle forze dell'ordine della Contea di Nandi, Patrick ...

È morto a 86 anni l’ex attore comico Luigi Origene Soffrano - noto come “Jimmy il Fenomeno” : L’ex attore comico italiano Luigi Origene Soffrano, noto a tutti con il soprannome “Jimmy il Fenomeno”, con cui si faceva sempre accreditare, è morto a Milano all’età di 86 anni. Soffrano si trovava in cura presso una casa anziani dal 2003, dopo The post È morto a 86 anni l’ex attore comico Luigi Origene Soffrano, noto come “Jimmy il Fenomeno” appeared first on Il Post.

È morto Jimmy il Fenomeno - aveva 86 anni. Nella sua carriera oltre 150 film da caratterista : E' morto Nella casa di riposo di Milano 'Casa per coniugi' l'attore Luigi Origene Soffrano, noto come Jimmy il Fenomeno. Nato a Lucera (Foggia) il 22 aprile di del 1932, aveva 86 anni. I funerali si terranno a Milano alle 11.oltre 150 i film in cui Soffrano ha recitato come inconfondibile caratterista, soprattutto nelle commedie sexy degli anni 70 e 80. Jimmy aveva partecipato anche a Drive In come spalla di Ezio Greggio.'Jimmy il Fenomeno' ha ...

Trivero lutto per Paolo - padre di famiglia morto a 55 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Trivero lutto per Paolo, padre ...

Jimmy il fenomeno è morto/ Addio a Luigi Origene Soffrano : 40 anni di carriera e 150 film : Jimmy il fenomeno è morto: Addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 00:40:00 GMT)

Jimmy il Fenomeno è morto/ Addio a Luigi Origene Soffrano : era il portafortuna del calciomercato Anni 80 : Jimmy il Fenomeno è morto: Addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 Anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:13:00 GMT)