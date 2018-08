Atp Toronto – Tsitsipas ci ha preso gusto | dopo Djokovic ko anche Zverev

DIRETTA/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : vince il greco al 3° (Rogers cup - 10 agosto) : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:45:00 GMT)

Atp Toronto - Anderson stravince contro Dimitrov : il sudafricano vola in semifinale : Grigor Dimitrov cede sotto i colpi di Kevin Anderson al torneo Atp di Toronto: niente da fare per il tennista bulgaro Kevin Anderson, tennista numero 6 al mondo, vince contro Grigor Dimitrov e vola in semifinale al torneo Atp di Toronto. Il sudafricano ha battuto in appena un’ora e 15 minuti di gioco il rivale bulgaro, eliminandolo in due set conclusi con lo stesso netto parziale di 6-2. Anderson se la vedrà al prossimo turno con il ...

Atp Toronto : Nadal e Zverev ai quarti : Nadal, n.1 del mondo, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, in tabellone grazie ad una wild card, per 7-5 7-6 , 7-4, in un incontro disturbato dalla pioggia. Rafa troverà nei quarti il croato Marin ...

Atp Toronto - Nadal e Zverev ai quarti. Semaforo rosso per Isner : Il maiorchino, numero uno del mondo e del tabellone, sbriga in due set la pratica Stan Wawrinka , battuto 7-5 7-6, 4, . Letale il n°1 del ranking mondiale che dopo un'ora di sospensione per pioggia ...

Atp Toronto – Wawrinka fa sudare Nadal - ma Rafa stacca il pass per i quarti dopo 2 ore : Servono poco più di due ore a Rafa Nadal per riuscire ad aver ragione di Stan Wawrinka: lo spagnolo si impone in due set e accede ai quarti dell’ATP di Toronto Sarà pure numero 195 al mondo, ma Stan Wawrinka non si è dimenticato come si gioca a tennis. Il tennista svizzero, quasi fuori dai migliori 200 al mondo per infortunio, ha dato battaglia al numero 1 del mondo per oltre due ore, arrendendosi poi con l’onore delle armi. Nadal infatti ...

Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma (Rogers cup - 10 agosto) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info Streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Atp Toronto - Nadal forte sul bagnato - piegato un ottimo Wawrinka : Nel mondo del motorsport alcuni piloti hanno quasi una specializzazione sul bagnato; situazioni estreme, seppur piuttosto ripetitive, delle gare. Si tratta di fattori tecnici - e se vogliamo di coraggio - ...

Atp Toronto – Zverev vola ai quarti - battuto in due set il russo Medvedev : Alexander Zverev mostra la sua superiorità rispetto al rivale russo Daniil Medvedev agli ottavi di finale del torneo ATP di Toronto Arriva una vittoria schiacciante agli ottavi di finale del torneo Atp di Toronto per Alexander Zverev. Il tennista numero 3 al mondo trionfa in due set sul russo Daniil Medvedev (numero 68 della classifica Atp). Con i parziali di 6-3 |6-2, in appena 53 minuti di gioco, il tedesco vince sull’avversario ...

Atp Toronto – Cilic domina l’ottavo di finale contro Schwartzman : il croato trionfa in due set : Marin Cilic vola ai quarti di finale del torneo ATP di Toronto, sul cemento il croato domina il match contro Diego Sebastian Schwartzman Marian Cilic in grande spolvero sul cemento canadese. Al torneo ATP di Toronto il croato ha battuto in due set Diego Sebastian Schwartzman agli ottavi di finale, con i parziali di 6-3 | 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. Il tennista numero 7 al mondo, dopo aver battuto l’argentino, volerà ...

Atp Toronto - Tsitsipas si prende la scena : fuori uno spento Djokovic : LA CRONACA - Già dal game inaugurale in risposta si percepiscono le intenzioni bellicose del giocatore ellenico, che non riesce tuttavia a capitalizzare ben tre palle break dando modo a Nole di ...

Atp Toronto – Il giovane Tsitsipas compie l’impresa - battuto Djokovic in tre set agli ottavi : Stefanos Tsitsipas vince agli ottavi di finale del torneo Atp di Toronto contro Novak Djokovic: il greco trionfa in tre set Clamorosa vittoria di Stefanos Tsitsipas sul cemento del torneo Atp di Toronto contro Novak Djokovic. Il 19enne greco ha vinto in tre set contro il 31enne serbo, battendolo con i parziali di 6-3 | 6-7 | 6-3. Il giovanissimo tennista, numero 27 al mondo, ha compiuto una vera e propria impresa contro uno dei pezzi da ...