Europei Nuoto 2018 | risultati di oggi Bruni bronzo nei 5 km

Europei Nuoto 2018 - Rachele Bruni di bronzo nella 5km di Glasgow : Rachele Bruni di bronzo nella 5km agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: quarto posto per Arianna Bridi L'Italia continua a regalare emozioni e soddisfazioni agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow: due ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : in corso la 5 km maschile. Tre azzurri in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2018 del Nuoto in acque libere: nel Loch Lomond oggi si assegneranno le medaglie sulle distanze più brevi. Sono infatti in programma le 5 km, maschile e femminile, ed in entrambe le gare avremo in acqua tre rappresentanti. Alle ore 10.30, tra le 18 contendenti saranno presenti Rachele Bruni, Martina De Memme ed Arianna Bridi, mentre alle ore 12.00 tra i 24 aspiranti al titolo ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Rachele Bruni è bronzo nella 5 km. Dominio dell’olandese Van Rouwendaal : Prima gara per gli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow 2018 e subito una medaglia per l’Italia. Rachele Bruni ha colto il bronzo nella 5 km femminile dominata dall’olandese Sharon Van Rouwendaal davanti alla tedesca Leonia Antonia Beck. Quarta Arianna Bridi, ottava la debuttante Martina De Memme, al primo grande evento nel fondo dopo una buona carriera in piscina. Le condizioni quasi estreme dell’acqua (temperatura ...

Europei Nuoto 2018 – Rachele Bruni di bronzo nella 5km di Glasgow : Rachele Bruni di bronzo nella 5km agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: quarto posto per Arianna Bridi L’Italia continua a regalare emozioni e soddisfazioni agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow: due le italiane tra le migliori cinque in Europa nella 5km di Nuoto di fondo. Rachele Bruni ha avuto la meglio sulla connazionale Arianna Bridi, conquistando la medaglia di bronzo e un prezioso podio. Medaglia di legno invece per la 22enne ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 8 agosto. Arianna Castiglioni record italiano nei 50 rana - bene Panziera e Codia : Penultima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 200 dorso donne Margherita Panziera timbra il cartellino nei 200 dorso. L’azzurra, primatista italiana della specialità (2’07″16), si qualifica alle semifinali con il quarto ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Panziera e Vergani subito pimpanti! Paltrinieri e 4×100 sl mista - l’Italia punta al botto! Scozzoli da medaglia! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se ...

Europei di Nuoto 2018 - Paltrinieri cerca il riscatto negli 800 sl : l’azzurro favorito rispetto ai rivali : Archiviato il bronzo nei 1500 metri sl, Gregorio Paltrinieri va adesso a caccia di una medaglia più preziosa negli 800 Non ha brillato nei 1500 metri, ma per i bookmaker Gregorio Paltrinieri è pronto a tornare al centro della scena. Dopo il bronzo di due giorni fa, l’azzurro ha conquistato il secondo tempo nelle batterie degli 800 stile libero, in ripresa dopo i problemi fisici della prima gara. Gian Mattia D’Alberto / ...

Nuoto - tutto pronto per gli Europei paralimpici : l’Italia si presenta a Dublino con 28 atleti : La Nazionale italiana paralimpica di Nuoto si presenta a Dublino per gli Europei con 28 effettivi, numero storico di convocati Dal 13 al 19 agosto il National Aquatic Centre sarà il palcoscenico degli Europei di Nuoto world para swimming a Dublino. La Nazionale italiana schiererà ben 28 atleti, numero storico di convocati per la FederNuoto paralimpica. Gli atleti che parteciperanno alla kermesse internazionale saranno invece circa 400 in ...

Nuoto - Europei 2018 : Paltrinieri cerca l’impresa negli 800 sl - Scozzoli a caccia del podio - Cusinato vuol sognare : Penultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, per le gare del Nuoto in piscina degli Europei 2018. Il bilancio dell’Italia, al momento, è estremamente positivo: 3 ori, 2 argenti e 8 bronzi. Un bottino di medaglie che oggi potrebbe essere ulteriormente rimpinguato viste le finali in programma da cui ci aspettiamo grandi cose. Paltrinieri cerca L’IMPRESA – Inutile negarlo: servirà qualcosa di ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), prenderanno il via gli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Domani si comincerà con la 5 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Rachele ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto. Orari e programma delle gare : Sesta giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow degli Europei 2018 di Nuoto e ancora tante emozioni da vivere in casa Italia per questa rassegna continentale in piscina. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se stesso. In ...