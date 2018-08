Torino | uomo si spoglia e si masturba davanti a due ragazze La denuncia | “112 non è

Torino - aggredite da uomo nudo : “112 non è intervenuto”/ Ultime notizie : “L'operatrice faceva domande inutili” : Torino, due donne aggredite da uomo nudo: “112 non è intervenuto. L'operatrice faceva domande inutili”. Hanno chiuso la telefonata e sono scappate. Ma ora denunciano...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Torino - in duomo il 14 settembre la commemorazione di Marchionne : Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, scomparso la settimana scorsa dopo oltre 14 anni di attività all'interno del gruppo, sarà ricordato il prossimo 14 settembre, nel duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11.A comunicare la notizia è stata Fca in una nota, aggiungendo che l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari, dei ...

Vicenza - uomo trovato morto in un canale : forse è annegato per recuperare il moTorino : Un 40enne originario di Sandrigo è stato trovato questa mattina privo di vita in un canale a Pozzoleone, nella provincia di Vicenza. Lunedì sera era stato alla sagra paesana e stava rincasando in motorino quando sarebbe finito nel canale. forse nel tentativo di recuperare il mezzo è scivolato in acqua.Continua a leggere

Sindone di Torino - le macchie e la tortura dell’uomo crocifisso continua a essere “provocazione per l’intelligenza umana” : “Una provocazione per l’intellegenza umana” disse della Sindone, una delle reliquie più venerate dai cristiani, papa Giovanni Paolo II ed è per questo che gli scienziati tentano da anni di svelare l’enigma del lenzuolo che è considerato il sudario di Gesù Cristo. L’ultima ricerca sostiene che almeno la metà delle macchie di sangue sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo ...

Torino - 38enne minaccia con una pistola : "Ti ammazzo come un cane". Testimoni : attaccato uomo di colore : Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente che ha chiamato la polizia. L'arma pare fosse una scacciacani

