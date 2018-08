Pordenone | aggredisce autista e accoltella carabiniere | arrestato | era stato condannato

Pordenone - aggredisce autista del bus e poi accoltella un carabiniere : arrestato : Prima aggredisce l' autista di un bus, poi accoltella un carabiniere che era accorso per difenderlo: è successo ad Azzano Decimo, Pordenone , attorno alle 10.30. L'aggressore è un uomo di 28 anni, del ...

Pordenone - aggredisce autista del bus e accoltella un carabiniere : arrestato : Ha aggredito l’autista di un bus e poi ha accoltellato un carabiniere che era accorso per difenderlo: è successo ad Azzano Decimo (Pordenone) attorno alle 10.30. L’aggressore è un uomo di 28 anni, del Burkina Faso, che è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La furia dello straniero, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è scoppiata all’arrivo della corriera della linea extraurbana, sferrando ...