Parma Sampdoria Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e risultato

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Il Parma dice addio a Viviano - futuro in Portogallo per l’ex Sampdoria : il portiere ha firmato per lo Sporting : Blitz in Portogallo per Emiliano Viviano, il portiere ha firmato con lo Sporting un contratto triennale Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Clube de Portugal, niente Parma dunque per l’ex Samp che comincia così una nuova esperienza all’estero. Utile il blitz messo in atto nella giornata di ieri dal giocatore classe ’85, che ha visitato le strutture del club e svolto le visite mediche per valutare il suo stato di ...

Calciomercato - le ultime sulla maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Asse Parma-Sampdoria - i calciatori a cambiare maglia potrebbero essere 5 : Parma-Sampdoria, Asse caldissimo di calciomercato tra i due club, sono ben 5 i calciatori che potrebbero cambiare maglia in estate Parma-Sampdoria un Asse caldissimo sul mercato. A dire il vero si tratta di una trattativa “unilaterale”, dato che ben 5 calciatori potrebbero lasciare il club blucerchiato per approdare al Parma durante questa calda estate. Ben nota la trattativa avviata che potrebbe portare Viviano tra i pali della ...

Calciomercato Sampdoria - Spal e Parma su Silvestre : GENOVA - Matias Silvestre è affidabile, conosce il campionato italiano, è fisicamente integro. Caratteristiche che hanno destato l'attenzione della Spal e del Parma neopromosso . E attorno al suo nome ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

“Hey organizziamo un’amichevole?” - Sampdoria e Parma in contatto su Twitter : botta e risposta social - c’è l’accordo [GALLERY] : Sampdoria e Parma hanno organizzato la prima amichevole via Twitter della storia: le due squadre, dopo un botta e risposta social, si sono date appuntamento il 28 luglio al Briamasco Al tempo dei social, anche le amichevoli estive si organizzato su… Twitter! Non ci credete? Basta controllare la nostra gallery nella quale scoprirete un particolare botta e risposta social nel quale la Sampdoria e il Parma (amiche di vecchia data) si sono ...