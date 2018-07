Sky silura Massimo Mauro | la Figc ‘verifica’ il nuovo acquisto Andrea Pirlo

davidemaggio

(Di venerdì 27 luglio 2018)Alla presentazione dei palinsesti di SkySport per la stagione 2018/2019,non è stato né invitato e né nominato. L’ex giocatore e presidente di calcio non fa più parte della squadra della pay tv.era a Sky dal 2005, nel doppio ruolo di commentatore tecnico durante le telecronache e opinionista nelle varie trasmissioni dedicate al campionato o alle coppe. Nell’ultima stagione presenziava ogni domenica nel programma serale Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa. Una separazione professionale, dopo tredici anni, tutt’altro che consensuale; sembra, infatti, che l’ex calciatore di Juventus e Napoli non abbia affatto digerito questa sua ‘dipartita’. In forse, invece, Daniele Adani, anche lui commentatore e opinionista di calcio dopo una carriera da giocatore. Non avrebbe ancora trovato l’accordo con Sky, dove è ...