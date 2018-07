“Vivi all’Occidentale” E l’egiziano ricatta la collega musulmana per le foto in bikini

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) Se unavuole vivere come una donna occidentale, spesso e volentieri, subisce violenze. Fisiche o psicologiche che siano. Possiamo ricordare il caso della ragazzina di Bologna che per essersi rifiutata di indossare il velo è stata rapata a zero dai genitori, e possiamo richiamare alla memoria anche la 15enne di Pavia picchiata dal papà e dalla mamma per voler vivere come le sue coetanee italiane.Oggi un nuovo caso, a Roma. Dove una ragazzaè statata da unper la sua voglia di vivere, appunto, all"occidentale. Come se fosse una colpa.Un pizzaiolo egiziano, infatti, non digeriva il fatto che la giovane - una ventenne algerina - indossasse ilin spiaggia, avesse perso la verginità e condividesse sui social alcuni scatti della sua vita. Secondo il nordafricano, insomma, questo atteggiamento era troppo irrispettoso nei confronti dei dettami ...