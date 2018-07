Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2018 | Julieta accetta di sposare Prudencio

Il Segreto Anticipazioni : Julieta commette un omicidio - guai in vista : Anticipazione Il Segreto: Julieta uccide suo padre Ignacio La trama de Il Segreto si tinge di giallo e per questo i telespettatori devono stare molto attenti ai prossimi episodi. Nuovo e del tutto inaspettato omicidio a Puente Viejo. Nel piccolo paese spagnolo arriva Don Ignacio, padre di Julieta. L’uomo scopre dove si trovano sua figlia […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Julieta commette un omicidio, guai in vista proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva LAURA MORENO. A SAUL piacerà? : Nuovo ingresso in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: nel corso dell’episodio 1750 della telenovela, i telespettatori vedranno per la prima volta il personaggio di LAURA Moreno (Marta Cruz), un’infermiera chiamata a Puente Viejo dal dottor Zabaleta (Juan Mota) per prendere il suo posto nei giorni in cui è lontano dal paesello. Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, LAURA arriverà nella cittadina proprio ...

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 23 a sabato 28 luglio 2018 : Scopriamo insieme le Anticipazioni delle trame della soap spagnola per quest'ultima settimana di luglio.

Anticipazioni Il Segreto : Fernando è tornato per riprendersi l'eredità dei Mesia : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua settima stagione in Spagna. Le trame spagnole [VIDEO]si soffermano sul ritorno di Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. L'ex marito di Maria Castaneda, infatti, tornera' a Puente Viejo dopo la scomparsa di Donna Francisca. Raimundo, nel frattempo, scoprira' che il figlio di Olmo, ha intenzione di rientrare in possesso della sua eredita' prima di lasciare per ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 23 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 23 luglio 2018: Venancia è improvvisamente scomparsa lasciando solamente un biglietto, colmo di odio verso Candela. Severo pensa sia colpa della moglie, che ha esercitato troppa pressione sull’anziana donna. Hipolito è felice di aver terminato la sua opera e la decanta a Onesimo, ringraziandolo di rappresentare la sua musa. Raimundo è triste e Don Anselmo riesce a farsi spiegare il motivo: ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 22 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 22 luglio 2018: Prudencio, coadiuvato da Donna Francisca, mette in scena il piano per fare allontanare una volta per tutte Julieta e Saul. In seguito Prudencio chiede a Julieta di fingersi innamorata di lui, in modo che Saul si allontani da lei definitivamente… Raimundo non riesce ancora a chiedere a Francisca di sposarlo… L’ebanista di Munia giunge a Puente Viejo insieme alla sua ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta vuole concedersi a Fernando - Donna Francisca in pericolo : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica da tanti anni protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame spagnole [VIDEO]in onda da lunedì 23 a venerdì 27 luglio, svelano che Antolina scoprira' di attendere un bambino, mentre Adela sara' preoccupata per il ritardo di Leticia. Intanto Raimundo capira' che la moglie è in pericolo, tanto che Mauricio si proporra' di aiutarlo. Infine Julieta continuera' la sua tresca con Fernando ...

Anticipazioni Il Segreto : Nicolas riceve una brutta notizia sulla morte della moglie : Il popolare sceneggiato spagnolo “ [VIDEO]Il Segreto [VIDEO]di Puente Viejo” non smette mai di stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani molto probabilmente a settembre 2018, il fotografo Nicolas Ortuno, dopo essere diventato avvocato per aiutare Severo Santacruz ad uscire dal carcere, ricevera' una bruttissima notizia da un suo vecchio amico riguardo la morte della moglie Mariana Castaneda. Nello ...

Il Segreto - anticipazioni 23-28 luglio e trame spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la morte di Saul Il Segreto sta andando in onda su Canale5 dal lunedì al sabato, dalle 18:45 alle 20:00. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano due clamorose novità: la gravidanza di Emilia e la morte di Saul. Emilia e Alfonso, per sfuggire all’ accusa di omicidio, decidono di lasciare Puente Viejo. I coniugi Castaneda, accusati di aver ucciso il generale Perez de Ayala, vengono ...

Anticipazioni Il Segreto : Mauricio trova il cadavere di Caridad : Gli intrecci che legano Francisca, Nazaria, Mauricio e Fe stanno per essere finalmente dipanati del tutto anche per i fan italiani: come ci raccontano le Anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna [VIDEO], dove le puntate che potremo vedere tra poco su Canale 5 sono ovviamente gia' andate in onda diversi mesi fa, finalmente stiamo per scoprire cosa lega la moglie del Godoy alla perfida Montenegro e il perché la matrona di Puente Viejo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 21 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 21 luglio 2018: Raimundo finisce per capire che Francisca non vuole sposarsi, quindi rinuncia del tutto a farle la proposta di matrimonio… Francisca continua nel losco piano tramato da Prudencio per chiudere una volta per tutte la storia tra Saul e Julieta… Candela è ormai convinta che sia stata Venancia Almagro a far rapire suo figlio Carmelito e le chiede di ripeterle tutto quello che è ...

Il Segreto - anticipazioni : donna Francisca e Raimundo si sposano : Il Segreto Il momento tanto atteso è arrivato: i telespettatori di Canale 5 stano per assistere al matrimonio tra donna Francisca e Raimundo, coppia storica e stranamente assortita de Il Segreto. Lui, sempre corretto e generoso, organizzerà a sorpresa la cerimonia per far felice lei, che continua ad ordire piani vendicativi nei confronti dei propri nemici e non solo. Ma, poco prima del fatidico sì, la donna mostrerà un po’ di umanità, ...

Il Segreto - Francisca e Raimundo si sposano : anticipazioni trame dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Julieta diviene un’assassina : Dalle anticipazioni della soap Il Segreto sulle puntate spagnole scopriamo che Julieta diverrà addirittura un’assassina, chi potrebbe essere la sua vittima? Molti le hanno fatto del male, ma una persona sopra tutte la sta ingannando. Approfittando della sua voglia di avere una famiglia e della stanchezza della giovane contesa tra i due fratelli Ortega, suo padre la porterà via da Puente Viejo. Il Segreto, anticipazioni spagnole: Julieta ...