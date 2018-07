LUCIA BRAMIERI FIDANZATA? Chi è Emanuele | il 23enne che la bacia con passione? Lei

“Beccata col baby fidanzato”. LUCIA BRAMIERI del Grande Fratello ha 57 anni. Lui… Ah! : Sarà pure stato il Grande Fratello delle polemiche, quello ultimo tornato nelle mani di Barbara D’Urso, ma non si può certo dire che non siano nate nuove coppie. Coppie nate nella Casa che ancora resistono, nonostante sia passato un bel po’ dalla fine del reality di Canale 5. Come Lucia Orlando e Filippo Contri. Molti pensavano che sarebbe finita una volta usciti dal gioco, e invece eccoli India, dove sono volati per il primo ...

GF - LUCIA BRAMIERI e l'amore fra Filippo Contri e Lucia Orlando : «Ecco perchè non ci credo» : ROMA - 'Questo non vuol dire che uno sia peggio e l'altro sia meglio, vuol dire solo che sono diversi', Lucia Bramieri , nipote di Gino e gieffina dell'ultima edizione, dà il suo giudizio circa una ...

LUCIA BRAMIERI : "Lucia e Filippo molto diversi - Alessia e Matteo più affiatati" : A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, Lucia Bramieri, ospite della trasmissione radiofonica, Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le coppie nate all'interno dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Qualche perplessità sul sentimento sbocciato tra Lucia Orlando e Filippo Contri: In generale sono poco convinta delle coppie che nascono all’interno di contenitori televisivi ...

LUCIA BRAMIERI SMENTISCE LE SUE DICHIARAZIONI / "Le critiche ad Alberto Mezzetti sono frutto di un equivoco" : LUCIA BRAMIERI e le sue DICHIARAZIONI contro Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello: è solo un cafone! Arriva la smentita nel suo profilo Instagram.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:03:00 GMT)

LUCIA BRAMIERI : “E’ umiliante aver perso contro Alberto Mezzetti” : Alberto Mezzetti: il duro attacco di Lucia Bramieri Lucia Bramieri è stata una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello in grado di dare un po’ di pepe all’interno della casa più spiata d’Italia. In una recente intervista, rilasciata sul settimanale Ora, l’opinionista di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della sua recente esperienza televisiva, senza tralasciare duri commenti su Alberto Mezzetti, ...

Grande Fratello 2018 / Da LUCIA BRAMIERI a Patrizia Bonetti : un'esperta svela tutti i ritocchini delle donne : Grande Fratello 2018, quali sono i ritocchini delle donne di questa edizione? Da Lucia Bramieri alla Orlando sino alla Bonetti: le parole dell'esperta a Nuovo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:57:00 GMT)

Stefania Pezzopane - il selfie della pace con Luigi Favoloso e LUCIA Bramieri : di Silvia Natella Alla fine tra Luigi Favoloso e Stefania Pezzopane è arrivata la pace. L'imprenditore ha pubblicato un selfie che rende noto il chiarimento che l'onorevole ha avuto con lui e con ...

Grande Fratello 2018 - LUCIA BRAMIERI : "Danilo mi ha ferita. Aida si è comportata male con tutti" : E' un fiume in piena Lucia Bramieri ad una settimana dall'uscita dalla casa del Grande Fratello. In una lunga intervista, al settimanale Nuovo Tv, ha chiarito le dinamiche delle ultime settimane puntando il dito contro alcuni concorrenti come Danilo Aquino: Il suo comportamento mi ha infastidito, è stato scorretto, mi ha detto che gli stavo antipatica dopo solo tre giorni di programma, io l’ho nominato e da lì è partita un’escalation ...

Pomeriggio 5 : Danilo Aquino fa una gaffe con LUCIA Bramieri : Danilo Aquino: il chiarimento con Lucia Bramieri a Pomeriggio Cinque Come ogni settimana, dopo la diretta del Grande Fratello, Barbara d’Urso ospita a Pomeriggio 5 l’ultimo concorrente eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Questa volta è stato il turno di Danilo Aquino che, nonostante a inizio programma sia stato tracciato dal pubblico come il potenziale vincitore di questa nuova edizione del reality, non è riuscito ad ...