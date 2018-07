Scuola | 67 mila assunzioni ma le supplenze continuano

Scuola - Bussetti chiede 57mila nuovi docenti/ Entro metà agosto risposta Mef - ma per i sindacati non bastano : Scuola, Bussetti chiede 57mila nuovi docenti: Entro metà agosto risposta del Mef, ma per i sindacati non bastano. Eppure la richiesta è in linea con la media degli ultimi anni...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Scuola/ Maturità - 3 bocciati al Beccaria di Milano : tutti vittime di un grande inganno : All'esame di Stato vengono quasi tutti promossi. Al liceo classico "Beccaria" di Milano però in una classe di 21 ci sono stati 3 bocciati. Commento di PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Pervenute 41 mila domande di pensione per il personale della Scuola : Numeri alla mano all’Inps sono Pervenute 41 mila domande di pensione per il personale della scuola, con un aumento delle

Milano - all'esame di Scuola guida con l'auricolare : beccato - bocciato e...ricoverato : Il maldestro tentativo di un 25enne: scoperto dai commissari, non riusciva più a toglierlo. E' finito all'ospedale

Scuola : 35mila nuovi pensionati per il 2018/19 e 100mila posti vacanti : Saranno ben 35mila i lavoratori della Scuola che l’anno scolastico prossimo non prenderanno la cattedra o il posto da Ata perché si pensioneranno. Numeri già da tempo previsti, come afferma da mesi l’Anief, uno dei sindacati della Scuola. Il sindacato infatti, aveva previsto un aumento dei pensionamenti nel comparto rispetto agli anni precedenti e questo interesserà sia i docenti che il personale Ata. Vediamo chi sono i lavoratori che lasceranno ...

Scuola - 33mila tra prof e Ata chiedono la pensione : procedure bloccate e cattedre a rischio. Ministero spiega : “C’è soluzione” : Oltre 25mila docenti, più quasi 8mila tra bidelli, assistenti tecnici, amministrativi e circa 300 presidi, chiedono di andare in pensione. E la Scuola va in tilt: in ballo, come scrive il Messaggero, c’è la copertura delle cattedre per il nuovo anno scolastico, messa a rischio dal combinato disposto del picco di richieste dovuto alla legge Fornero e della nuova procedura per la verifica dei requisiti in mano, per la prima volta, all’Inps. ...

Inps - task force per definire 600 mila posizioni incerte nella Scuola : La novità è diventata pienamente operativa da quest'anno: tocca all'Inps accertare il diritto alla pensione del personale della scuola. Le prestazioni degli insegnanti e degli altri lavoratori vengono ...

Scuola - sostegno disabili e quei 40mila posti liberi : Teleborsa, - Per il sindacato Anief non è più possibile ogni anno assistere al balletto delle supplenze annuali su posti liberi, specialmente per quei 40mila insegnanti di sostegno che rappresentano ...

Scuola - sostegno disabili e quei 40mila posti liberi : Per il sindacato Anief non è più possibile ogni anno assistere al balletto delle supplenze annuali su posti liberi, specialmente per quei 40mila insegnanti di sostegno che rappresentano un terzo della ...