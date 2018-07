Neet | Italia unico paese Ocse dove gli uomini superano le donne

Neet - l'Italia maglia nera in Europa : due milioni i ragazzi che non studiano e non lavorano : Il rapporto Istat sui livelli d'istruzione. Troppo pochi i laureati, appena il 18,7% contro il 31,4% della Ue a 28. Ed è allarme per i giovani che lasciano gli studi

In Italia un giovane su 4 è un Neet : non lavora e non studia : Circa un giovane su quattro in Italia non studia né lavora. È il fenomeno dei cosiddetti Neet. L’acronimo inglese sta per “not (engaged) in education, employment or training”, una fascia di persone che non sono occupate né seguono percorsi di istruzione o formazione. In questo l’Italia è fanalino di coda in Europa. Lo dicono i dati dell’ultima indagine Eurostat, relativi al 2017, che prende in considerazione i ...

Neet - Italia ancora maglia nera d’Europa : un giovane su 4 non lavora e non studia : L’Italia si conferma lo Stato dell’Unione Europea con il maggior numero di giovani senza lavoro e senza speranza di trovarlo. Nel nostro paese, come raccontano i dati raccolti da Eurostat, nel 2017 il 25,7% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non avevano un’occupazione, non la stavano cercando e non erano nemmeno in un periodo di formazione. Tre caratteristiche che fanno rientrare un giovane Italiano su quattro nella categoria dei ...

Neet - Italia maglia nera in Europa : un giovane su quattro non studia né lavora : In Italia i giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano né lavorano sono il 25,7%, contro una media europea del 14,3%, pari a 5,5 milioni di giovani in tutta l'Ue. I numeri più lusinghieri sono quelli dei Paesi Bassi, col 5,3%, la Germania è appena sopra, all'8,6%, mentre Francia e Spagna sono poco sopra il 15%.Continua a leggere

