L' ANNO DEL DRAGONE Su Iris il film con Mickey Rourke oggi | 19 luglio 2018

Terremoto in Colombia : scossa magnitudo 5.1 nel centro del Paese - nessun dANNO : Un Terremoto magnitudo 5.1 è stato rilevato alle 05:39 UTC nel centro della Colombia: lo riferisce il Servizio geologico statunitense USGS. Non si riportano al momento vittime o danni materiali. Il sisma ha avuto epicentro a 21 km est dalla località di Colombia, nella provincia di Huila, e ipocentro a 47.7 km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il centro del Paese, compresa la capitale Bogotà. L'articolo Terremoto in Colombia: ...

Le Deva/ Video - portano “L’estate tutto l'ANNO” in piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Le Deva salgono sul palco del Wind Summer Festival con L’estate tutto l’anno. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il terzo appuntamento condotto da Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Il mondo della ricerca in allarme sul decreto dignità : «Un dANNO per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

A Modica spettano le royalties dell'acqua minerale : 800 mila euro all'ANNO : Il sindaco di Modica in una nota chiede alla Regione di rivedere l'accordo delle royalties dell'acqua minerale. A Modica spettano 800 mila euro annue.

Buon compleANNO Veronica Lario - Lucrezia Lante della Rovere… : Buon compleanno Veronica Lario, Lucrezia Lante della Rovere… …Fioretta Mari, Melo Freni, Sergio Martino, Pietro Lunardi, Gianni Petrucci, Enzo Paolo Turchi, Abel Ferrara, Marco Ricolfi, Silvio Pozzoli, Riccardo Piferi, Magda Angela Zanoni, Paolo Fallai, Carlo Rizzi, Massimo Grillo, Roberto Farnesi, Rahul Gandhi, Massimo Paganin, Lamberto Zauli, Luca Castellazzi, Davide Faraone, Luigi Dordei, Ivana Lotito, Serena Malfi, Sara Paris, Leandro ...

I ragazzi della grotta in Thailandia hANNO parlato della loro esperienza : Per la prima volta in pubblico, dopo essere usciti dall'ospedale e prima di tornare nelle loro case: ora c'è qualche informazione in più su quei giorni The post I ragazzi della grotta in Thailandia hanno parlato della loro esperienza appeared first on Il Post.

Genova - Toti e Bucci hANNO incontrato una delegazione di Huawei : Genova - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , e il sindaco di Genova, Marco Bucci , hanno incontrato oggi una delegazione di Huawei, formata da Maja Novacic , head of public affairs, , ...

VIDEO Tour de France - gli highlights dell’undicesima tappa : Thomas e Froome fANNO il vuoto - Nibali si difende : Un grandissimo spettacolo nell’undicesima tappa del Tour de France 2018: la seconda frazione sulle Alpi vede il trionfo del Team Sky con Geraint Thomas che fa colpo doppio, portando a casa vittoria parziale e Maglia Gialla, e Chris Froome che guadagna su tutti i rivali (tranne che su un attentissimo Tom Dumoulin). Giornata sulla difensiva per quanto riguarda Vincenzo Nibali. Andiamo a rivivere la frazione odierna con gli highlights. Questi ...

Tour de France 2018 - se le fatiche del Giro d’Italia non si fANNO sentire…Condizione super per Dumoulin e Froome. : Qualche settimana prima che prendesse inizio il Tour de France 2018 sorgevano molti dubbi sulla condizione fisica dei vari corridori che avevano partecipato anche al Giro d’Italia due mesi fa, in particolare sugli uomini di classifica Tom Dumoulin e Chris Froome. Rimangiamoci tutto, perché oggi i rispettivi capitani di Sunweb e Team Sky hanno dimostrato di possedere una marcia in più in confronto ai principali avversari. Al termine ...

Morì a 18 anni dopo il rifiuto della chemio - i genitori sarANNO processati : Una ragazza che muore di leucemia linfoblastica acuta a 18 anni, una dolorosa vicenda giudiziaria che da tre anni si trascina per le scelte (controverse) che portarono a quell’esito, su tutte il rifiuto della chemioterapia. Un calvario non ancora finito per i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa che si era battuta per rifiutare le cure uffi...

195mila morti l'ANNO - "un farmaco su due assunto erroneamente"/ Oms : le 8 raccomandazioni del Tribunale : "Un farmaco su due assunto male", l'Oms sottolinea come siano 195mila i morti nell'Unione Europea ogni anno. Assunti in dose inferiori o eccessive rispetto alle indicazioni, ma anche...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:12:00 GMT)

I Chromebook permetterANNO di continuare la lettura delle schede di Chrome aperte sui dispositivi Android : Sembra che Google stia aggiungendo una nuova funzione in Chrome OS per consentire agli utenti di continuare a leggere una pagina da dove avevano interrotto quando passano dai propri dispositivi mobili Android ai Chromebook, evitando di costringerli a ritrovare la posizione scorrendo la pagina dall'inizio. La funzione suggerirà l'ultima scheda aperta sul dispositivo Android, a meno che questa non sia stata aperta da più di 2 ore. L'articolo I ...

L’ingANNO DEL primo ricordo : il 40% delle volte è falso : I ricordi, soprattutto quelli d’infanzia rivivono nella nostra mente quasi come se fossero accaduti ieri, ma è davvero così? Ci sono quelli che “il primo giorno d’asilo me lo ricordo come se fosse ieri” e chi è perfino qualcuno pronto a giurare sul colore e il modello della carrozzina che lo trasportava da neonato: “Non me l’hanno riferito, non l’ho visto in foto, ce l’ho proprio qui davanti agli ...