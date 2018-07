F1 Gp Germania | i piloti | per cambiare meno tecnologia e più sorpassi

Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti : Marquez in testa. Il balzo in avanti di Bautista (Gp di Germania 2018) : Classifica Motogp : ecco la graduatoria del Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018. Al Sachsenrign il leader è sempre Marc Marquez ora con 140 punti.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:57:00 GMT)

MotoGp – Marquez - Valentino Rossi e Vinales sul podio del Sachsenring : le prime parole dei piloti dopo il Gp di Germania : Le prime impressioni di Marc Marquez , Valentino Rossi e Maverick Vinales dopo la gara del Sachsenring valida per il Gp di Germania Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring . Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotogGp e allunga in classifica su Valentino Rossi . Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul ...

MotoGp - la classifica piloti dopo il gran premio di Germania : MotoGp , ecco come cambia la classifica piloti dopo l’ultimo gran premio . Si è concluso un nuovo appuntamento valido per il Mondiale di MotoGp , continua il dominio da parte di Marc Marquez che si conferma il piota più in forma, altra vittoria per lo spagnolo che allunga in classifica generale. Alle spalle il suo diretto concorrente, Valentino Rossi, ottima prova da parte del pilota italiano che ha recuperato posizioni dopo le ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben Sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...