Processo Grandi Rischi bis | Guido Bertolaso assolto anche in appello

Processo Grandi Rischi bis - Bertolaso assolto anche in Appello : Processo Grandi Rischi bis, Bertolaso assolto anche in Appello L'ex capo della Protezione Civile era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni in relazione alle rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi pochi giorni prima del sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009 Parole chiave: ...

Via D’Amelio "tra i più grandi depistaggi della storia". Chiesto Processo per tre poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha Chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...