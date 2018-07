Contratti stagionali senza causale e voucher Di Maio ci ripensa e i sindacati protestano

Decreto dignità - salvi i Contratti stagionali : si studia il taglio al cuneo : La novità dell'ultima ora riguarda i lavoratori stagionali. Quelli che, per esempio, in questi giorni sono impegnati nelle località di mare o di montagna. Per rinnovare i loro contratti non sarà ...

Nel decreto Dignità salta la causale per i Contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Decreto dignità - per Contratti stagionali rinnovo senza causali : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – I contratti per attività stagionali possono essere “rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali. E’ quanto prevede il testo del bollinato dalla Ragioneria dello Stato, in materia di misure per il contrasto al precariato. La disposizione, che modifica l’iniziale versione del dl, è contenuta nell’articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo ...

Decreto dignità - salta causale rinnovo Contratti stagionali : salta la causale per i contratti per attività stagionali che potranno essere "rinnovati o prorogati" senza indicare specifiche motivazioni, come nel sistema in vigore. E' una delle modifiche della ...

Contratti : Ascom Jesolo - dannoso per la stagionalità ridurre quelli a termine : Venezia, 29 giu. (AdnKronos) - “Contratti a termine: pensare di ridurne il ricorso è dannoso per la stagionalità per realtà come quella di Jesolo”. Confcommercio San Donà-Jesolo interviene sull’ipotesi di riduzione del ricorso ai Contratti a termine inserita nel cosiddetto “decreto dignità” del Gove

Contratti : Ascom Jesolo - dannoso per la stagionalità ridurre quelli a termine : Venezia, 29 giu. (AdnKronos) – ‘Contratti a termine: pensare di ridurne il ricorso è dannoso per la stagionalità per realtà come quella di Jesolo”. Confcommercio San Donà-Jesolo interviene sull’ipotesi di riduzione del ricorso ai Contratti a termine inserita nel cosiddetto ‘decreto dignità” del Governo. Sulla questione si è espressa ufficialmente la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi. ...