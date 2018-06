Migranti | l' intesa Ue è solo sulla carta | nuovo scontro tra Conte e Macron

Sui Migranti un'intesa piccola piccola : La redistribuzione resta su base 'volontaria' L'Italia - che era arrivata a Bruxelles minacciando il veto e chiedendo un 'cambio radicale' della politica europea sulle migrazioni, il superamento di ...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

Cosa dice l’intesa Ue sui Migranti e tutti i nodi da sciogliere : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – È un accordo sofferto quello che i Ventotto hanno trovato questa notte dopo oltre 10 ore di negoziato diplomatico a livello di capi di stato e di...

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui Migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Migranti - tutti i punti da chiarire sull’intesa raggiunta a Bruxelles : Il testo finale dell’accordo lascia aperti anche dubbi sulla concretezza e sulla tempistica delle soluzioni concordate, che dovrebbero essere chiariti nelle conferenze stampa dei capi di Stato e di governo

Bruxelles - ecco cosa dice l'intesa Ue sui Migranti : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per impedire il ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e ad arginare ulteriormente la migrazione illegale su tutte le ...

Migranti - l’Unione europea ha deciso. Cosa prevede la nuova intesa : Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui Migranti. “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è ...

Vertice Ue - nella notte l’accordo. Tusk : “Intesa tra i 28 leader anche sui Migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

