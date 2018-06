“Ma si vede tutto!” Bianca Guaccero | cominciamo bene! Si è presentata così La nuova

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Tutto ufficiale: dopo l’addio di Caterina Balivo a Detto Fatto, il programma che la campana ha condotto per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate sono circolati a decine. Alla fine l’ha spuntatache, però, dovrà comunquersela con la Balivo. Il ‘suo’ Detto Fatto e latrasmissione di Caterina, ‘Vieni con me’ andranno in onda in contemporanea. Il primo su Raidue, il secondo sulla rete ammiraglia. Si vedrà. La conferma ufficiale dellaal timone di Detto Fatto è arrivata alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano ma che l’attrice, conduttrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show fosse in pole position per ‘prendersi’ il programma era già trapelato sui social. A lanciare l’indizio, poi rivelatosi fondato, Elisa D’Ospina, la top model curvy che le dava il ...