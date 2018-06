Come mangiare per vivere meglio | se ne parla a Reggio Calabria

Reggio Calabria : all'Università Mediterranea un convegno su Come mangiare per vivere meglio : La convention di particolare rilevanza scientifica, sarà l'occasione per ricercatori, docenti e professionisti del settore di approfondire tematiche inerenti gli studi sulla Scienza della nutrizione ...

E Foggia riscopre Come è buono mangiare 'selvatico' : Strumenti di divulgazione incontri, dibattiti e spettacoli musicali, di cui si è avuto un gustoso assaggio già ieri mattina, durante la cerimonia inaugurale svoltasi nel Palazzetto dell'Arte. Qui, ...

Andreas Muller in ospedale / Come sta? "Ho pregato il dottore di mangiare una..." : Andreas Muller in ospedale! Malore per il ballerino di Amici: ma cos'è accaduto e Come sta adesso? I messaggi del ballerino e la preoccupazione dei fan(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Facevano mangiare i bambini Come animali : arrestate due maestre d'asilo : Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, bambini tra i tre e i cinque anni, due insegnanti sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, nel Parmense. Secondo l'Arma le vittime ...

Come mangiare dolci senza ansie per la salute : Una piccola rivincita per gli amanti dei dolci, i quali avrebbero una predisposizione genetica che li giustifica: il gene FGF21 associato alla passione sfrenata per i dessert è anche legato alla tendenza ad accumulare meno grasso. Una scoperta che ha sorpreso gli stessi ricercatori dell’Università di Exeter. Il loro studio, pubblicato da poco dalla rivista scientifica “Cell Reports“, ha lasciato molte persone a bocca aperta. ...