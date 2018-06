Rocca Priora | Rocchi | Juniores allenati da Mari

romadailynews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Roma – Il presidente delMarcotorna a parlare a distanza di circa un mese dalla fine del campionato della prima squadra. “E’ stato un periodo di riflessione interno alla società per definire alcuni importanti aspetti organizzativi. Abbiamo preso alcune decisioni e ora possiamo sviluppare il progetto tecnico della prossima stagione”.provinciali Il massimo dirigente fornisce subito la prima ghiotta novità. “Riformeremo un gruppoprovinciale che, dunque, si affiancherà e supporterà la nostra Prima categoria. Ufficiale anche il nome dell’allenatore che sarà Adriano”. “Un ritorno nei nostri ranghi tecnici visto che vinse qualche stagione fa il campionato Allievi conquistando il salto nei regionali. A breve organizzeremo anche dei raduni per i ragazzi che fossero interessati a far parte della rosa della prossima ...