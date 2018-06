Palermo | tram e tagli a contributi | Comune fa causa alla Regione

Palermo 16 maggio - Nell'ambito del Maggio dei libri si presenta la silloge poetica "Sessanta tramonti sessanta albe" di Rosa Maria ... : Realizza vari progetti didattici, culturali e spettacoli teatrali con la regia e la scrittura creativa di testi come Via della Evoluzione, Farsa d'amuri e Famiglia Valori; adatta testi letterari come ...

Palermo : sindaco - tram? Già realtà nonostante orfani preistoria : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “Il tram è già una realtà anche se qualche orfano della preistoria lo contesta. Pensiamo che entro la fine del prossimo anno potranno essere aggiudicati gli appalti per la realizzazione delle nuove linee che si aggiungono a quelle che già esistono. Nell’arco dei prossimi tre-quattro anni si può immaginare il completamento del ‘sistema tram’, che è la più grande operazione di ...

Palermo : Catania (Sc) - oppositori tram sono nemici della città : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Chi continua a dichiararsi ostile alla realizzazione del tram e, conseguentemente, al miglioramento del sistema del trasporto pubblico di massa, è un nemico della città". Così Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale di Palermo. "Non sorpren

Palermo : Ferrandelli - tram? ok proposta Confcommercio su verifica impatto per città : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "La realizzazione di nuove linee del Tram sarebbe un’avventura rischiosissima per la città, non solo in termini di viabilità per via dei cantieri e dei disagi apportati alla popolazione, ma anche per la gestione economica stessa dell’infrastruttura. Ben venga dunque la

Palermo : ingegneri - pronti a confronto su nuove linee tram : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Gli ingegneri di Palermo sono pronti a fare la loro parte. Per loro la rivoluzione della mobilità urbana cittadina con le nuove linee del tram passa necessariamente dal metodo del confronto. Una stagione di dialogo, che secondo il presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, Vincenzo Di Dio, è già stata inaugurata con l’aggiudicazione in via provvisoria delle nuove sette nuove ...

Palermo : Confcommercio - tram? Da solo non basta - valutare impatto su città : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Riteniamo che il tram sia una delle indispensabili infrastrutture che possono migliorare la mobilità a Palermo anche nella direzione di una città sostenibile oltre che funzionale. La realizzazione delle prime linee e anche i cantieri della chiusura dell’anello, però, h

Palermo : Confindustria - bene nuove linee tram ma no a gestione fallimentare Amat : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli ai progetti di sviluppo e alle infrastrutture. Siamo assolutamente contrari alle opere, la cui gestione viene affidata a società, come l’Amat (l’azienda di trasporto pubblico urbano, ndr) che non hanno prospettive di vita da qui a quando il tram vedrà la luce. Siamo assolutamente contrari a far gravare, per l’ennesima volta, i risultati fallimentari delle partecipate ...

Palermo : sette nuove linee per il tram - aggiudicata la progettazione (2) : (AdnKronos) - Il progetto presentato prevede che solo una piccola parte dei percorsi (circa 14) siano in sede protetta mentre il resto sarà su sede stradale, all'interno, in larga parte, di aree 'rigenerate' con zone verdi e ciclopedonali. Altra particolarità è il ricorso a veicoli con alimentazione

Palermo : sette nuove linee per il tram - aggiudicata la progettazione : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - sette nuove linee del tram che cambieranno il volto di Palermo, collegando il centro con le periferie, da Sferracavallo e Mondello fino a Borgo Nuovo, Bonagia e Brancaccio. Si è svolta oggi la seduta conclusiva dei lavori della Commissione incaricata di valutare le prop

Palermo : Legambiente - bene nuove linee tram : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Con la presentazione dell’idea progettuale vincitrice del concorso internazionale per le sette nuove linee del tram, Palermo avvia quella transazione piena verso la mobilità sostenibile e condivisa che doterà la città di un sistema di trasporto pubblico di massa realme

Palermo : M5S - tram? Orlando solo venditore di fumo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Rispetto alla gestione finanziaria, alla luce dell'attuale gestione delle linee tram già in uso, già in passivo, ancora una volta questa amministrazione comunale mantiene un atteggiamento irresponsabile di chi, pur di non ammettere il disastro, si impunta proseguendo v