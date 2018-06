Luigi Di Maio rincorre Matteo Salvini Da Bruno Vespa | ' Censimento per i raccomandati

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Luigi Di Maio sorpassato nei sondaggi sbrocca : bomba su Salvini : La paura aleggia nell'aria e, col passare dei giorni, aumenta. Che Matteo Salvini quelle sue iniziative sugli immigrati e le sparate sui rom, le faccia con un preciso obiettivo: fare incetta di ...

Il 'decreto dignità' spiegato da Luigi Di Maio. Che se lo è inventato : Incentivi alle imprese 'più adeguati' e legati alle assunzioni a tempo indeterminato. Stretta su contratti a termine e sulla somministrazione, per contrastare la precarietà . Apertura ad un periodo ...

Rider - Luigi Di Maio al tavolo con le aziende della Gig Economy : “Salario minimo - ferie e assicurazioni per legge” : "Viviamo in un paese in cui molti nostri giovani hanno rinunciato ad avere uno stipendio pur di lavorare. Finora, chi è venuto prima di noi, ha preferito girare la testa dall’altra parte, noi non lo faremo mai", ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo di trattativa con le aziende della Gig Economy, Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Moovenda e Social Food.Continua a leggere

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Chiusura dei porti - Luigi Di Maio : “Fui io l’anno scorso a sollevare il caso Ong. Con Salvini compatti su questo tema” : In un'intervista concessa ad Huffington Post, il vicepremier Luigi Di Maio ha spiegato che la decisione di chiudere i porti alle navi delle Ong è stata presa con un accordo governativo e che rispetto a questo tema specifico è molto compatto con il collega Matteo Salvini: "Fui io stesso a sollevare un anno fa la questione delle Ong. Semplicemente siamo andando avanti compatti su questo tema".Continua a leggere

Stadio della Roma - il sondaggio : crollano il M5s e Luigi Di Maio. La Lega non paga dazio : Un bubbone. Anzi, una bomba in grado di sgretolare il M5s . Si parla dell'inchiesta sullo Stadio della Roma e sulle conseguenze che potrebbe avere per i grillini, almeno secondo i sondaggisti. Il ...

Caso rider - Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende : “Non accettiamo ricatti - sarà guerra al precariato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia un tavolo di concertazione con le aziende della Gig Economy, le quali si sono dette disponibili a discutere di tutele per i propri lavoratori. "Se poi il tavolo non dovesse andar bene interverremo con la norma che avevamo progettato. Non accettiamo ricatti, faremo la guerra al precariato".Continua a leggere

Anticipazioni Porta a Porta - ospite Luigi di Maio : Luigi Di Maio ospite di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta di martedì 19 giugno Nella puntata di “Porta a Porta“, in onda martedì 19 giugno su Rai 1 alle 23.45, ci sarà come ospite di Bruno Vespa il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio. Anticipazioni Porta a Porta, Luigi di Maio ospite della puntata Il Leader Politico dei 5 Stelle nonché ministro del lavoro, Luigi di Maio, sarà ospite del salotto di Bruno ...

Luigi Di Maio corteggia En Marche e Ciudadanos : Il prossimo obiettivo di Luigi Di Maio è consolidare il suo potere nel M5S. Per farlo deve lavorare su più fronti. Innanzitutto

Luigi Di Maio - il sussulto d'orgoglio del grillino con la multinazionale Foodora : 'Non accetto ricatti' : Sulla gig economy Di Maio promette 'guerra al precariato' e non accetta compromessi, ma si muove su un terreno scivoloso, in equilibrio tra la ricerca di tutele per i lavoratori e il tentativo di ...

Luigi Di Maio contrattacca - sfida su trasparenza partiti : "Vediamo chi ci sta" : Un'immediata operazione trasparenza che obblighi partiti e fondazione a rendere completamente pubblici i loro bilanci. Mentre Davide Casaleggio chiude la convention di Rousseau a Roma eludendo le domande dei giornalisti, il leader politico e vicepremier dei cinque stelle Luigi Di Maio rompe gli indugi e reagisce con questa proposta di riforma all'impasse in cui il movimento è stato trascinato dalla vicenda dello stadio romano. Una mossa ...

Il CEO di Foodora ha criticato duramente Luigi Di Maio : Lo ha accusato di demonizzare la tecnologia e di avere un atteggiamento «quasi medievale» The post Il CEO di Foodora ha criticato duramente Luigi Di Maio appeared first on Il Post.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettono Enrico Mentana alla guida del Tg1 : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lavora al riassetto del servizio pubblico televisivo. Il leghista è giù annunciato che “i