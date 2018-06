Viaggio dalle origini al successo ma Al Bano non si scuce su Romina

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi caccia barca dalle coste» Tria rinvia il Viaggio : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»