Harry e Meghan | matrimonio in casa Spencer

Harry come Lady Diana : sa ascoltare le persone. E Meghan Markle? : L’eredità di mamma Diana per Harry e l’amore per Meghan Markle: Elton John svela alcuni retroscena nella vita privata del secondogenito di Lady D. Il cantante, come è noto, era un grande amico e confidente della Principessa, tanto che il legame che aveva con lei è continuato anche con i suoi figli. In particolare con Harry, che assomiglia molto a sua madre e ha ereditato da lei la voglia di rendere migliore il mondo, sposando cause ...

Meghan parla di Harry nella prima uscita con la Regina : "È il miglior marito che si possa avere - la vita con lui è meravigliosa" : Durante la sua visita a Cheshire, Meghan ha dichiarato che il principe Harry è "miglior marito" che potesse avere. La Duchessa di Sussex, 36 anni, è stata filmata mentre parlava con i suoi ammiratori durante una passeggiata nella cittadina di Chester, nel nord della Gran Bretagna.Come si legge sul Daily Mail, in un video postato su Twitter, si può vedere la duchessa di Sussex intenta a salutare la folla che urla il suo nome. ...

Meghan Markle : «Harry - il miglior marito di sempre» : Prova superata. Il primo impegno ufficiale di Meghan Markle al seguito della regina Elisabetta II è andato molto bene, nonostante un po’ di comprensibile emozione che l’ex attrice non ha nascosto al suo arrivo nel Cheshire.-- Tra una stretta di mano e l’altra, però, non è l’unica cosa che si è lasciata sfuggire. «La vita matrimoniale è meravigliosa», ha detto la duchessa di Sussex a Sharon Briscoe, 61enne fan della royal family che questa ...

Royal Family - la “confessione” di Meghan a una cittadina : “Il matrimonio? Favoloso”. Poi il commento sul marito Harry : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Nel corso di una passeggiata, la duchessa di Sussex si è avvicinata ad alcuni cittadini, che le hanno chiesto come procedesse il matrimonio. “It’s wonderful” ha commentato la attrice. Poi l’apprezzamento nei confronti del marito, Harry. L'articolo Royal Family, la “confessione” di Meghan a una ...

Meghan Markle - prima uscita senza Harry e 'indecisione' con la Regina : «Entra prima tu» : La prima volta di Meghan Markle lontana dal principe Harry. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie...

Folla e grandi sorrisi per la "prima" di Meghan al fianco della Regina (e senza Harry) : Prima uscita ufficiale oggi al fianco della Regina Elisabetta e senza il principe Harry per Meghan Markle, duchessa di Sussex. L'ultima arrivata della famiglia reale ha preso posto accanto alla sovrana sul treno speciale che le ha portate nel nord-ovest dell'Inghilterra per una serie di eventi e di inaugurazioni.La giornata è iniziata con una visita a una scuola di Widnes, vicino a Liverpool, con annessa performance di bambini in onore ...

Il principe Harry che suggerisce a Meghan Markle quando inchinarsi è il gesto più romantico che vedrai oggi : principe di titolo e di fatto The post Il principe Harry che suggerisce a Meghan Markle quando inchinarsi è il gesto più romantico che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

All’asta i vestiti di David e Victoria Beckham dopo le nozze di Harry e Meghan : ecco perché : Non c’è ombra di dubbio sul fatto che David Beckham sia stato il vip più chiacchierato in assoluto al recente royal wedding. Prima che arrivasse la sposa, Meghan Markle (ma anche nei giorni a seguire), l’ex calciatore del Manchester United ha dominato social e riviste per quanto era splendido splendente. Non è una novità, ci mancherebbe, ma al matrimonio del principe Harry è apparso davvero in formissima. Era anche molto ...

Meghan Markle e Harry - paura per il viaggio in Oceania / "Epidemia di virus Zika alle Fiji e a Tonga" : Meghan Markle e Harry, primo viaggio da coppia reale in Oceania. Preoccupazione per la dichessa: "Epidemia di virus Zika alle Fiji e a Tonga pericolosa per le future mamme"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:52:00 GMT)

Così Harry ha rassicurato Meghan «nervosa» sul balcone di Buckingham Palace : Dal balcone di Buckingham Palace tutto deve sembrare più grande. E anche una «tosta» come Meghan Markle potrebbe esserne intimidita, specialmente al debutto da membro della famiglia reale britannica in occasione del Trooping The Colour 2018. E se la «versione» ufficiale della giornata dimostra come l’ex attrice americana se la sia cavata alla grande, prima in carrozza e poi a palazzo, a «scavare» nel dietro le quinte ecco che traspare ...

Dall'Australia alla Nuova Zelanda : tour in Oceania per Harry e Meghan - : La coppia reale torna agli Invictus Games, che si svolgeranno a fine ottobre a Sydney. Durante la manifestazione dello scorso anno a Toronto i due erano stati fotografati per la prima volta insieme

"Va tutto bene?". Harry conforta una Meghan "mervosa" al suo debutto a Buckingham Palace : Il principe Harry non smette di essere premuroso nei confronti di Meghan. Durante le celebrazioni per il 92esimo compleanno della Regina Elisabetta, infatti, la duchessa di Sussex è apparsa visibilemente emozionata. Ma il bel principe ha fatto di tutto per metterla a suo agio.Leggendo il labiale del Principe, il Daily Mail ha ricostruito la conversazione fra i due al momento dell'affaccio al balcone con tutta la famiglia reale. Si vede ...

MEGHAN MARKLE AL TROOPING THE COLOUR 2018/ Foto : la moglie di Harry incanta alla sua prima parata : La prima volta di MEGHAN MARKLE al TROOPING The COLOUR 2018. La moglie del principe Harry e duchessa di Sussex alla parata per celebrare la Regina Elisabetta II. Un vero e proprio incanto: è così che molti hanno definito MEGHAN MARKLE alla sua prima presenza alla parata in onore della Regina Elisabetta II. La duchessa del Sussex ha fatto capolino al TROOPING the coluor 2018 in carrozza, ovviamente al fianco del suo novello marito, il ...