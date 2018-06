“Sirt” | la dieta che attiva i geni della magrezza

dilei

: DIETA SIRT- Perdere 3 kg in una settimana ecco la differenza tra prima e seconda fase - #DIETA #SIRT- #Perdere… - zazoomblog : DIETA SIRT- Perdere 3 kg in una settimana ecco la differenza tra prima e seconda fase - #DIETA #SIRT- #Perdere… - NutraceuticaIT : Dieta Sirt la migliore contro le malattie e l'invecchiamento -

(Di lunedì 11 giugno 2018) LaSirt è l’ultima trovata in fatto di regimi alimentari per dimagrire. Molto amata dalle star europee e anche da Pippa Middleton, è diventata famosa perché consente di mangiare cioccolato e di bere vino rosso. Vediamo in cosa consiste e chi può seguirla. Innanzitutto, dobbiamo dire che laSirt non è una moda passeggera ma, anzi, può essere un regime alimentare da seguire durante tutto l’anno, per sbloccare il metabolismo, aiutare a bruciare i grassi e avere anche degli effetti benefici per la salute. LaSirt è stata sviluppata da due nutrizionisti inglesi e si basa sull’assunzione di particolari alimenti cheno le sirtuine, un gruppo di sette proteine cosiddette “”. I 20 alimenti (sirtfoods) in grado dire questisono il cavolo, il vino rosso, le fragole, la cipolla, la soia, il prezzemolo, l’olio extravergine d’oliva, il ...