Migranti | caro Salvini | ‘pacchia’ è andare in barca Non essere costretto al barcone

(Di lunedì 4 giugno 2018) Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare attentati. Pacchia è intascarsi 30 dei 35 euro che dovrebbero servire ad accogliere le disperate e i disperati che arrivano ogni giorno. Pacchia èa puttane minorenni impunemente. Pacchia è eludere e frodare il fisco fregandosene degli altri, salvo poi lamentarsi del sistema sociale. Pacchia è approfittare di chi nelle scuole e negli ospedali si fa un culo quadrato per fornire servizi migliori alle persone sputando poi sul pubblico, tagliando servizi ...