Governo | le tre ipotesi per allontanare i timori sui risparmi | fiducia tecnica | incarico

Di Maio riapre la strada stretta verso il Governo politico : Domani Cottarelli tornerà al Colle: intanto vive un giorno di stand by aprendo così due scenari opposti. O lo scioglimento immediato delle camere e elezioni a fine luglio o un accordo con le forze ...

Dopo la batosta di Wall Street per colpa dell'Italia - l'America caldeggia il nuovo Governo : Alcune comunicazioni della diplomazia non avvengono per caso. E proprio stasera con Wall Street in caduta anche e soprattutto sulla scia italiana dalla Casa Bianca arrivano frasi distensive per l'Italia. "L'Italia è uno dei nostri alleati più stretti e non vediamo l'ora di continuare a lavorare e a consultarci strettamente con un nuovo governo Dopo che si sarà formato", ha detto all'ANSA la portavoce del dipartimento di ...

Governo : Martina - apprendisti stregoni bloccano Paese da 86 giorni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ incredibile vedere come questi apprendisti stregoni stiano tenendo bloccato il Paese da 86 giorni. Devono rispondere a una comunità nazionale che da troppi giorni sta vivendo un’incertezza mai vista prima. Noi cercheremo di accompagnare lo sforzo del presidente Mattarella. Sul Governo Cottarelli ci asteniamo in modo positivo per evitare che le altre forze strumentalizzano”. Lo ha ...

Governo : Di Maio - spread oltre 300 - problema non eravamo noi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l’incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del cambiamento fosse partito, oggi avremmo un Governo politico forte che sarebbe già al lavoro per incontrare gli altri Paesi Ue e spiegargli i dettagli della nostra politica economica che non ha mai previsto ...

Dagospia - ministro Economia : ecco i tre nomi graditi alla Germania in lizza per il posto nel Governo Cottarelli : Nel cuore della notte, Dagospia lancia la sua bombetta. Si parla del ministero dell'Economia del governo di Carlo Cottarelli , esecutivo nato morto. In attesa dei nomi ufficiali, che verranno presentati probabilmente già oggi, martedì 29 maggio, Dago rivela chi ci sarebbe in pole per ...

Crisi di Governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio in tv : no a un Governo nato in provetta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

#CaosGoverno - la diretta streaming di Loft Live con Travaglio - Padellaro - Scanzi e Sommi : #CaosGoverno è il titolo dello speciale di Loft Live in diretta streaming a partire dalle 17.30 dagli studi tv di Roma. Ospiti: Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano), Antonio Padellaro (Fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano), Andrea Scanzi (editorialista di punta de Il Fatto Quotidiano), Luca Sommi (conduttore, autore e giornalista de Il Fatto Quotidiano) e altri. L'articolo #CaosGoverno, la diretta streaming di Loft ...

Governo : Di Maio chiama alla mobilitazione - tricolori alle finestre : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto”. Così Luigi Di Maio, che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il mio voto ...