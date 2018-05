Firenze | strage ' 93 | restaurata tela di Bartolomeo Manfredi degli Uffizi

Strage via dei Georgofili - 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze : Strage via dei Georgofili , 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un'autobomba di Cosa Nostra esplose a pochi metri dagli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Oggi i magistrati cercano ancora i "mandanti occulti", mentre il capoluogo toscano ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...