wired

: TOBi, l’intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone - micheleiurillo : TOBi, l’intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone - SingolaritaTech : TOBi, l’intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone - MilanoCitExpo : TOBi, l’intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Per ricaricare il proprio credito telefonico in negozio o al telefono con un operatore si impiegano in media tre minuti. Che diventano 30 secondi se si utilizza l’app My. O addirittura 18 se ci si affida a, il nuovo assistente sviluppato dalla multinazionale britannica. “E buona parte di questo tempo lo impieghiamo noi a digitare il messaggio”, ha sottolineato Claudio Raimondi, responsabile Digital e Intelligenza artficialeItalia dal palco del Wired Next Fest. Basta questo a capire le potenzialità dello strumento. Che arriva ad implementare un app “che già oggi conta oltre 122 milioni di visite al mese ed è impiegata dall’87% dei nostri”. Rappresentando anche “un canale di vendita importante”. Il punto è che “l’app ha un limite rappresentato dalle dimensioni dello schermo” che costringe gli ...