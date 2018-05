Sicilia : Musumeci - pronto ddl pesca (2) : (AdnKronos) – “Dopo l’auspicato cambio di passo dell’Unione europea, che finalmente ha compreso l’importanza della regionalizzazione delle attività – spiega l’assessore Bandiera – diventa strategico mettere mano a una nuova norma specifica che valorizzi l’identità mediterranea, per non rendere vani gli investimenti effettuati attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. ...

Sicilia : Aias - decreto Crocetta genera disparità fra disabili - Musumeci lo revochi : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci revochi al più presto il decreto emanato un anno fa dal presidente della Regione Crocetta con cui i disabili gravi percepiscono un emolumento mensile di 1500 euro per le prestazioni socio-sanitarie. Una norma totalmente in deroga alle leggi dello S

Sicilia - dopo la Finanziaria : Musumeci non ha una maggioranza : L'approvazione della Finanziaria regionale non è piaciuta ai sindacati, lamentano il poco dialogo con Nello Musumeci, presidente della Regione. Chiedono un tavolo tecnico per parlare di ...

Sicilia : Musumeci - defiscalizzare benzina nell'isola : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - defiscalizzare i prodotti petroliferi in Sicilia. E' quanto chiede il Governatore Nello Musumeci che annuncia: "Resta un nostro obiettivo". "Il governo nazionale ancora non c'è - dice - ma abbiamo avviato un ragionamento con Confindustria. Ne ho discusso con il Presiden

Sicilia : Musumeci - su ex Pip politici hanno costruito campagne elettorali : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Ci sono deputati regionali che hanno costruito le proprie campagne elettorali sui lavoratori ex Pip. Ma ora la ricreazione è finita". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando della norma in finanziaria che prevede l'assunzione di quas

Sicilia : Musumeci - previsti 365 mln per le fasce più deboli : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - In questa finanziaria "abbiamo posto una grande attenzione sul fronte su cui ci siamo impegnati, quello del welfare. Complessivamente sono previsti 365 milioni di euro per le fasce più deboli. Di questi, abbiamo previsto 271 milioni di euro per i disabili gravi e gravis

Sicilia : Musumeci - 84 mln euro fondi Irifs per imprese : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo tentato di restituire, e in parte ci siamo riusciti, l'Irfis alla sua naturale vocazione e funzione. Mancavano 53 milioni al patrimonio dell'Irfis". Così il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci parlando con i giornalisti dopo l'approvazione della

Sicilia : Musumeci - finanziaria doveva essere devastante invece confronto civilissimo : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Continuiamo a ribadire la soddisfazione per l'esito di una manovra che era stata preannunciata come una sorta di conflitto dalle dimensioni devastanti, e invece è stato un civilissimo confronto tra il governo da una parte e il Parlamento dalla'altra". Lo ha detto il Go

Sicilia : D'Agostino (Sf) - da Musumeci ci aspettiamo cambio di passo : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Ci attendiamo un cambio di passo dal presidente Musumeci: riforme e sviluppo economico devono essere le priorità ed il terreno di vero confronto tra centrodestra ed opposizione". Così il capogruppo di Sicilia Futura all'Ars Nicola D’Agostino. "In parlamento agiremo, co

Fondi per i disabili in Sicilia - associazioni contro Musumeci - : Durante l'esame della manovra finanziaria il Governatore ha detto: "Senza casi gravissimi avremmo decine di milioni in più per altri settori". Dura la reazione di comitati e opposizioni. Poi il ...

I disabili insorgono contro le parole di Musumeci : ecco cosa ha detto il governatore Siciliano : Le sue parole non passano inosservate e le polemiche diventano inevitabili. Si muovono anche i comitati dei portatori di handicap. A finire nell'occhio del ciclone il presidente della regione Sicilia ...

Sicilia - Musumeci in aula : “Se non ci fossero i disabili gravissimi avremmo più soldi”. Opposizione e comitati : “Chieda scusa” : “È colpa del governo Musumeci se per poter assistere i disabili gravissimi servono 220 milioni di euro? Se non ci fossero stati i disabili gravissimi, molte famiglie non avrebbero dovuto subire un colpo in fronte e noi avremmo potuto disporre di qualche decina di milioni in più per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziaria”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, parlando in aula delle ...