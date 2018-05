Jeremias Rodriguez sul flirt con Giulia De Lellis | ‘Mi dovete dare tempo’

Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis : "Le ho scritto un messaggio e lei ha risposto" : Giulia De Lellis, recentemente, è tornata in tv, in occasione delle ultime puntate di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l'ha "lanciata". La 22enne romana, ovviamente, ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni.Al settimanale Nuovo, invece, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ...

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez stanno insieme? / "La sto corteggiando - vedremo" : confessione a sorpresa : Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis. La confessione del fratello di Belen al settimanale Nuovo: "Per il momento è nata un'amicizia, poi chissà..."

