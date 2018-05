Governo | Quirinale non gradisce economisti anti-euro e anti-Europa

it.reuters

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ilnonche entrino nelpa, ha detto oggi a Reuters una fonte che ha parlato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre continua a circolare il nome di Paolo Savona come candidato al ministero dell’Economia per ilM5s-Lega che dovrebbe essere guidato da Giuseppe Conte.“Il nome di Savona non è stato fatto ufficialmente al. Il presidente parlerà di ministri solo con l’incaricato”, ha detto la fonte.Ma “certi profili dipa non sono graditi al”, ha aggiunto.Oggi alle 17:30 il capo dello Stato riceverà Conte, il giurista indicato da M5s e Lega come prossimo presidente del Consiglio.