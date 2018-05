F1 | Lauda mette le Ferrari nel mirino della FIA | “si faccia chiarezza su alcune zone

sportfair

: F1 – La Mercedes sulle orme della Ferrari Lauda mette con le spalle al muro Liberty Media - #Mercedes #sulle #della… - zazoomnews : F1 – La Mercedes sulle orme della Ferrari Lauda mette con le spalle al muro Liberty Media - #Mercedes #sulle #della… - zazoomblog : F1 – La Mercedes sulle orme della Ferrari Lauda mette con le spalle al muro Liberty Media - #Mercedes #sulle… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Nikiha chiesto alla Fia dei chiarimenti susoluzioni utilizzate dallasulla propria monoposto Ci sonocose che non tornano alla Mercedes, situazioni che il team campione del mondo vorrebbe capire prima che si scenda in pista per il Gp di Montecarlo. Photo4 / LaPresse A non convincere Wolff esono la batteria e il turbocompressoregrigie su cui in particolarevuole che siluce nel minor tempo possibile. Intervistato dal Kronen Zeitung, il presidente non esecutivoMercedes ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda: “la FIA deve fareprima di Monaco, ci sonogrigie nel regolamento, deve essere semplicemente uguale per tutti e chiaro prima di una serie di gare ravvicinate decisive per il Mondiale. Red Bull esono sempre vicinissime a noi, a Monaco serve tanto grip ...