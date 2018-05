Governo | Fontana | Pedemontana lombarda è infrastruttura fondamentale

Vicesegretario Lega Fontana : 'Prossima settimana ci sarà un Governo' - : L'esponente ospite su Sky TG24 de L'Intervista di Maria Latella: "Ridotte a zero le possibilità che Salvini molli Di Maio e torni con Berlusconi". E sul prossimo premier: "Un po' più spostato nell'...

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e diretta : l'accordo di Governo per Luciano Fontana (13 Maggio 2018) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 13 Maggio: Ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:50:00 GMT)

Governo Lega-M5s - il leghista Lorenzo Fontana a Omnibus : 'Smorziamo gli entusiasmi...' : 'Smorziamo gli entusiasmi'. A parlare, a Omnibus , è il big della Lega Lorenzo Fontana , che accoglie con prudenza la probabile nascita di un Governo con il Movimento 5 Stelle . 'Inizia una fase nuova ...

Governo : Fontana (Lega) - se M5S vuole andare a votare si assuma responsabilità : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Se il Movimento 5 Stelle non è disponibile a fare un Governo con il centrodestra l’unica alternativa è andare a votare. Non può esistere un Governo col Pd, che è stato sonoramente confitto alle elezioni e ha un programma diverso dal nostro. Un accordo con loro sarebbe assurdo”. Così a Zapping su Radio 1 Rai è Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario della Lega, vicepresidente della Camera ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di Governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...