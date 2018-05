Bolzano | ordigno con svastica esplode davanti a centro profughi Lega | “La gente è stufa”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 maggio 2018) Una forte esplosione e un cartello con una, una croce celtica e una scritta razzista. Tutto contro i 39 richiedenti asilo ospiti neldi accoglienza di Appiano, paese di 15mila abitanti vicino a, in Alto Adige. L’esplosione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica: l’, sulla cui natura gli inquirenti stanno ancora indagando, è stato piazzato sul cancello d’entrata dell’ex caserma Mercanti, la struttura che si trova alle porte del paese. L’assessore alle politiche sociali della Provincia autonoma, Martha Stocker, non esita a definire l’azione un “attentato”. Invece Massimo Bessone, coordinatore dellaAlto Adige, condanna ma giustifica: “Laè sempre più. Ad Appiano, paese di vigneti, meleti e turismo, in cui l’80% della popolazione è di madrelingua tedesca, ildi accoglienza è gestito per conto della Provincia dall’Associazione ...