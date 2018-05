Stampa 3D per l’industria italiana : Elmec investe 3 milioni : Elmec Informatica inaugura un laboratorio di Stampa 3D La Stampa 3D è uno dei pilastri portanti dell’additive manufacturing (manifattura additiva) e, stando ad alcune stime, fino al 2020 la sua applicazione crescerà ogni anno del 34% circa su scala mondiale. I settori in cui è attualmente più utilizzata sono aerospazio, macchine industriali, automotive e prodotti elettronici di consumo. In Italia, in particolare, la Stampa 3D trova terreno ...

MotoGP - Gp Le Mans Conferenza Stampa : Marquez - 'Una delle piste peggiori per noi - ma a me piace' : I test di Jerez e del Mugello sono stati piuttosto positivi per il campione del mondo in carica, durante i quali ha provato alcuni nuovi dettagli che possono aiutare. Queste le parole di Marc Marquez ...

Buffon - la conferenza Stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Buffon - la conferenza Stampa LIVE : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Stampa tropicale : i capi e gli accessori per l’estate : Una vivace e fitta vegetazione in cui spiccano palme, felci, hibiscus e frutti esotici. Lo stile tropicale preannuncia l’arrivo dell’estate e, anche se alle sospirate ferie mancano ancora diverse settimane, ci invita ad indossare qualche capo e accessorio colorato e divertente. Sì, anche in città. Lasciatevi ispirare dalle sfilate uomo p/e 2018, vedi alla voce Paul Smith, Louis Vuitton e Michael Kors, e dalle nostre proposte. Blauer per esempio ...

Gigi Buffon si ritira? / Domani la conferenza Stampa - ma la sorella alimenta le speranze dei tifosi della Juve : Gigi Buffon si ritira? Domani la conferenza stampa già annunciata dalla Juventus, ma la sorella Veronica fa sognare i tifosi e ipotizza che possa ancora continuare a giocare.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:46:00 GMT)

Wired Next Fest 2018 : gli eventi da non perdere CONFERENZA Stampa : ... oltre a rappresentare un importante conferimento di reputazione, ci permette di scoprire una parte consistente di Milano, ovvero i giardini da sempre dedicati alla scienza. » Conclusi i discorsi ...

Stampa Gb - Chelsea pensa a Pochettino per la panchina : Il Chelsea mette nel mirino il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, come possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina dei blues. E’ quanto afferma oggi il ‘Sun’ secondo il quale il patron Roman Abramovich ha individuato nel tecnico argentino il nome giusto per rilanciare il club londinese dopo una stagione deludente conclusasi con l’esclusione dalla prossima Champions League dopo il quinto posto in ...

Juve - è pronto l'annuncio di Buffon : conferenza Stampa fissata per giovedì : Tramite un comunicato stampa, la Juventus ha annunciato che giovedì 17 maggio alle ore 11:30, all'Allianz Stadium, Buffon terrà una conferenza stampa.

Buffon - ci siamo : annunciata una conferenza Stampa per giovedì : TORINO - Il giorno che tutti i tifosi della Juventus e della Nazionale non avrebbero mai voluto vivere si sta avvicinando. Dopo la conquista del settimo scudetto e della quarta coppa Italia ...

La Stampa - da oggi nuovo look. John Elkann : modo nuovo di raccontare per coinvolgere anche nuovi lettori - : ... i fatti di maggiore rilievo in Italia e all'estero, così come nella sezione «Tempi moderni» lo stesso approccio viene dato alle «soft news», eventi di costume, cultura, società, scienza e spettacoli.

Nuovo formato e grafica per La Stampa : Nella prima parte del giornale ci saranno cronaca e attualità con notizie dall'Italia e dall'estero scritte e firmate dai giornalisti che avranno la responsabilità di scegliere, nella seconda parte, ...

Dopo la Stampa internazionale - Brindisi per i Banchieri di Ghisolfi : Per il tramite infatti dei corrispondenti Alessandro Zorgniotti e Artur Nura, il professor Mateo Spaho, Preside della facoltà di Economia alla prestigiosa università Luarasi di Tirana, ha ...

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici Stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni ...