Esplode la sigaretta elettronica | muore con il cranio trafitto

Esplode sigaretta elettronica - muore 38enne in Usa : Un 38enne americano è morto in Florida a causa dell'esplosione della sua sigaretta elettronica. Secondo quanto riportano i media Usa, il cadavere dell'uomo è stato ritrovato lo scorso 5 maggio nell'abitazione di famiglia a St.Petersburg. Il corpo presentava ustioni per oltre il 80% e ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'allarme antincendio proveniente dal suo appartamento.A confermare che ad ucciderlo ...