Serie A Scudetto Juventus | non è una novità Icardi tradisce | ma c' è ancora uno

Serie A : Juventus campione d'Italia - settimo scudetto consecutivo - : Ai bianconeri è bastato lo 0-0 con la Roma all'Olimpico per ottenere il punto che mancava per la certezza matematica. Gli highlights della partita su Sky Sport

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : in campo per lo scudetto! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score 37^ giornata. La Lazio pareggia, Roma già in Champions League. Milan, pari da Europa League ma vanno evitati i preliminari(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:19:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...

Risultati Serie D/ Diretta gol live score - poule scudetto 1^ giornata : in campo - si gioca! : Risultati Serie D, poule scudetto 1^ giornata: Diretta gol live score delle tre partite che inaugurano la fase del torneo di quarta divisione riservata alle vincitrici dei nove gironi(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:40:00 GMT)

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : a Conversano gara-1 delle finali Scudetto - Fasano sconfitto 29-26 : Va al Conversano gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, grazie ad una maestosa prova dei ragazzi allenati da Alessandro Tarafino nel derby pugliese contro la Junior Fasano, vinta in rimonta con il punteggio di 29-26. Avvio di gara in favore dei biancoazzurri, che pur privi di Alves Leal e Paolo De Santis si portano sul 4-0 dopo neanche dieci minuti, costringendo gli avversari al time-out. Tornati in campo è Jacopo Lupo ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Spettatori Serie A 2017-2018 : all'Inter lo scudetto delle presenze : Anche se il campionato non l'ha vinto e la Champions non è ancora cosa fatta, la squadra di Spalletti ha già in bacheca una coppa: quella per le presenze allo stadio. La società nerazzurra è infatti ...

Serie A/ De Maio svirgola - il Napoli scivola : Juventus a un passo dallo scudetto : Il punto sulla 36^ giornata da parte di ALFREDO MARIOTTI: l'analisi del terzultimo turno della stagione, che vede la Juventus volare a +6 sul Napoli e avvicinare un altro scudetto(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Diretta/ Perugia Civitanova (risultato finale 3-0) : è triplete per la Sir! (Finale Scudetto Serie A1) : Diretta Perugia Civitanova: streaming video e tv della tanto attesa gara 5 della finale Scudetto. Questa sera al Pala Evangelisti si assegna il titolo italiano della Serie A1.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:46:00 GMT)