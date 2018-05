Nuovo ingresso nel cast di Un Posto al Sole - Lucio Caizzi sarà Tiziano - dettagli : Dopo il fragore dei festeggiamenti per il conseguimento dello storico e importantissimo traguardo delle 5000 puntate, proseguono le puntate classiche della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al Sole”. In questa settimana farà il suo ingresso nella soap un Nuovo personaggio che fin da subito si inserirà tra le ordinarie vicende dei protagonisti della serie napoletana. Quando entrerà in scena? Nel corso della trasmissione delle puntate ...

[DIRETTA] Grande Fratello 15 : un Nuovo ingresso nella casa Video : Mancano poche ore all'inizio della 4° puntata del Grande Fratello 15. Tante anticipazioni sono gia' trapelate riguardo alla diretta di stasera, 8 Maggio: un nuovo concorrente fara' il suo ingresso in casa, e due personaggi avranno l'opportunita' di confrontarsi con i concorrenti del reality. La stessa Barbara D'Urso, nel corso prove ufficiali del programma avvenute nella serata di ieri, ha mostrato lo studio del GF [Video] addobbato in suo onore ...

RODRIGO ALVES - IL KEN UMANO/ Chi è il Nuovo concorrente Grande Fratello 2018 : si attende un ingresso trionfale : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO è pronto a entrare nella casa come concorrente. Se la dovrà vedere con il Ken italiano Angelo Sanzio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:28:00 GMT)

[DIRETTA] Grande Fratello 15 : un Nuovo ingresso nella casa : Mancano poche ore all'inizio della 4° puntata del Grande Fratello 15. Tante anticipazioni sono già trapelate riguardo alla diretta di stasera, 8 Maggio: un nuovo concorrente farà il suo ingresso in casa, e due personaggi avranno l'opportunità di confrontarsi con i concorrenti del reality. La stessa Barbara D'Urso, nel corso prove ufficiali del programma avvenute nella serata di ieri, ha mostrato lo studio del GF addobbato in suo onore in ...

GF 15 - anticipazioni 8/05 : un Nuovo ingresso - il confronto e la resa dei conti Video : La nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018 ha aperto le porte della casa più spiata d'italia da circa tre settimane. Domani, in data martedì 8 maggio, andra' in onda il quarto appuntamento serale che sara' trasmesso in diretta su Canale 5. Nella puntata prevista domani assisteremo a grandi sorprese che avverranno all'interno della stessa casa. Si prevede un atteso confronto, un nuovo ingresso e una resa dei conti molto particolare: leggiamo ...

GF 15 - anticipazioni 8/05 : un Nuovo ingresso - il confronto e la resa dei conti : La nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018 ha aperto le porte della casa più spiata d'italia da circa tre settimane. Domani, in data martedì 8 maggio, andrà in onda il quarto appuntamento serale che sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Nella puntata prevista domani assisteremo a grandi sorprese che avverranno all'interno della stessa casa. Si prevede un atteso confronto, un nuovo ingresso e una resa dei conti molto particolare: leggiamo ...