L’Allieva 2 in onda a ottobre su Rai1? Ultimi giorni di riprese in attesa di conferma

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ultima settimana diper L'Allieva 2. Gli attori Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e la new entry Giorgio Marchesi sono stati avvistati lungo le sponde del Tevere per girare una sequenza su una fittizia scena del crimine: Alice e il dottor Conforti indagano sul ritrovamento di un cadavere. La presenza di nomi di rilievo ha attirato l'attenzione dei curiosi, e sui social sono state condivise molte foto dal set. Nel mese di aprile sono state girate numerose scene in varie location della Capitale, in particolare Villa Celimontana, la Casa del Cinema di Villa Borghese, l’Ospedale Spallanzani, ma anche fuori, come ad Ostia, Rignano Flaminio e Fiera di Roma.Come già anticipato, ledella secstagione sono agli sgoccioli e dovrebbero concludersi a. Nei mesi scorsi sono giunte diverse immagini da dietro le quinte, tra balli di coppia e le fantasie di Alice ...