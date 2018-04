Svezia | Ibrahimovic non sarà ai Mondiali

Ibrahimovic non va al Mondiale / La Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia : Ibrahimovic non va al Mondiale, la Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia per la competizione più attesa del calcio. Vicino all'addio al calcio giocato?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Svezia - Andersson : 'Ibrahimovic? E' pregato di chiamarmi - ma alla fine decido io' - : Solamente alcuni giorni fa, Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che un Mondiale senza di lui non avrebbe senso e che per questo motivo prenderà parte al prossimo campionato del Mondo di Russia 2018. Non è tardata, però, la risposta di Janne Andersson , c.t. della Nazionale svedese, che ai microfoni di Bild am Sonntag ha dichiarato che sarà lui a prendere la decisione finale: ...