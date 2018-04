Moda | Zaia | con Pietro Marzotto se ne va un veneto autentico

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Salutiamo un uomo dal carattere forte e un imprenditore che per decenni è stato interprete di una realtà produttiva ed economica che ha fatto storia nele in Italia”. Così il presidente della Regione delricorda il conte, spentosi oggi all’età di 80 anni nell’ospedale di Portogruaro (Ve). ‘Ho sempre pensato ‘ prosegue il Governatore‘ chefosse una persona schietta. Sin da giovane, quando decise di entrare in quella fabbrica di cui era proprietaria la sua famiglia, da operaio, da apprendista, quasi a voler toccare con mano le basi sulle quali poggiava uno dei più grandi gruppi tessili italiani. Un modo concreto, il suo, ma anche lungimirante e moderno, di affrontare il lavoro e l’impresa, che lo ha portato a essere per trent’anni alla guida ...