FICO | ASSE M5S-PD PER GOVERNO | ESITO POSITIVO? Consultazioni | minoranza dem chiede di

Consultazioni FICO - Governo M5s-Pd : esito positivo?/ Dem verso no : Renzi scommette sull'asse Di Maio-Salvini : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:23:00 GMT)

FICO certifica l'asse M5S-Pd "Il dialogo è stato avviato" : Dopo aver incassato un sostanziale "sì" al dialogo da Movimento 5 Stelle e Partito democratico - anche se i dem hanno condizionato una risposta alla direzione, convocata per il prossimo 3 maggio - Roberto Fico è tornato al Quirinale da Sergio Mattarella per riferire l'esito del suo mandato esplorativo.Un esito "positivo", ha spiegato lo stesso presidente della Camera alla fine del suo colloquio con il presidente della Repubblica. "Il dialogo è ...

FICO al Quirinale - dopo le polemiche sulla passeggiata con la scorta questa volta va in macchina : dopo le polemiche per la passeggiata di lunedì da Montecitorio al Quirinale circondato da una paio di decine di poliziotti di scorta, il presidente della Camera, Roberto Fico, riprende la macchina. ...

Addio alle passeggiate - FICO userà le auto di scorta 'Ragioni di sicurezza' : La sua decisione era diventata un simbolo della sua battaglia contro i privilegi della politica. Un tema che aveva suscitato reazioni discordanti sui social . Ma adesso, il presidente della Camera Roberto Fico è stato costretto a fare un passo indietro: per motivi di sicurezza, niente ...

Basta bus e passeggiate - FICO 'costretto' ad usare l'auto della scorta : Addio alle passeggiate verso Montecitorio e agli spostamenti con gli autobus, per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto...

Roberto FICO dovrà abbandonare le passeggiate - sarà costretto a usare l'auto della scorta : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta. Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma ...

Passeggiate addio? FICO in auto con la scorta all'Altare della Patria "per ragioni di sicurezza" : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le Passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta.Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull'uso dell'auto. Questa mattina è arrivato all'Altare ...

FICO - addio alle passeggiate e al trasporto in bus : "Obbligato ad avere l'auto con la scorta" : addio passeggiate e giri in autobus. Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico sarà 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della...

Camera : addio passeggiate - per ragioni sicurezza FICO in auto con scorta (2) : (AdnKronos) – Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull’uso dell’auto. Questa mattina è arrivato all’Altare della Patria per prendere parte alle celebrazioni per il 25 aprile su una berlina grigia. “Ogni spostamento del ...

**Camera : addio passeggiate - per ragioni sicurezza FICO in auto con scorta** : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le passeggiate, ‘costretto’ a rassegnarsi all’uso dell’auto della scorta. L'articolo **Camera: addio passeggiate, per ragioni sicurezza Fico in auto con scorta** sembra essere il primo su Meteo Web.

Passeggiate addio. FICO in auto con la scorta all'Altare della Patria "per ragioni di sicurezza" : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le Passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta.Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull'uso dell'auto. Questa mattina è arrivato all'Altare ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con FICO : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a FICO? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

E ora a chi tocca? FICO - Salvini e Di Maio : tre nomi e tre scenari per uscire dall'impasse : Luigi Di Maio , che in politica estera ha più prudentemente riportato il Movimento dentro l'alleanza Nato, tenderebbe a rifiutare un suo coinvolgimento in questa fase esplorativa per il timore di ...