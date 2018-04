meteoweb.eu

: Scintille Pd, tensione al Nazareno : - sherlock5stelle : Scintille Pd, tensione al Nazareno : - infoitsport : Tensione nello spogliatoio Juve, scintille Buffon-Benatia -

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Tensioni nell’incontro ale, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La delegazione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella più intransigente, in particolare, di Matteo Orfini e Andrea Marcucci. Per Martina la chiusura del ‘forno’ con la Lega poteva essere la pre-condizione per aprire un dialogo. Troppo poco per il fronte renziano. “Serve un riconoscimento del lavoro del governo Renzi”. Di qui, il punto di compromesso: la richiesta di partire dal programma dei 100 punti del Pd. Spiega Marcucci, dopo l’incontro con Fico: ...